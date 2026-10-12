De cargos con EGB a la cuñada del ministro: la verdad de los 7.000 asesores a dedo en España

Los asesores políticos se han convertido en uno de los principales gastos asociados a los cargos de confianza de las administraciones públicas. Más de 7.000 personas ocupan estos puestos en España, con un coste de unos 500 millones de euros al año, según los datos mostrados la semana pasada por el programa En el Punto de Mira, de Cuatro.

El espacio presentado por Boro Barber pone el foco en quiénes son estos asesores, cuánto cobran, qué funciones desempeñan y, sobre todo, en la dificultad para conocer su identidad.

"Es el gasto estrella del dinero público, los asesores, personas colocadas a dedo y que hacen funciones que muchas veces son chiringuitos", comienza Barber. "Los hay de todos los colores y están en todas las administraciones".

Desde que un político toma posesión de su cargo puede contratar a seis asesores, ocho, nueve o incluso decenas, según explica el programa. En el caso del Gobierno, son 1.250 los cargos de confianza, con un coste de casi 79,6 millones de euros, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El programa muestra un mapa con los asesores de los distintos ministerios. Presidencia concentra el mayor número, con 477, seguida de Política Territorial, con 153. El desglose incluye también 17 asesores en Derechos Sociales, 15 en Juventud, 22 en Asuntos Exteriores y otros 22 en Transición Ecológica.

¿Quiénes son los asesores?

Una de las cuestiones que plantea el programa es hasta qué punto se conoce la identidad de las personas que ocupan estos puestos. Para abordarlo, En el Punto de Mira entrevista a David Cabo, presidente de Civio, una organización independiente y sin ánimo de lucro dedicada a la transparencia, el periodismo de datos y el acceso a la información pública.

Cabo explica que, al investigar el personal de los ministerios, se han encontrado con perfiles muy diferentes. "Hemos trabajado a nivel de ministerios y ahí nos hemos encontrado desde la cuñada del ministro, a gente del partido que no parecía tener la formación para asesorar en nada que simplemente están ahí colocados", afirma.

El presidente de Civio también pone el foco en las puertas giratorias. "Nos hemos encontrado puertas giratorias de gente que trabajaba en una gran farmacéutica y que de repente está trabajando en una asesoría de políticas de sanidad y luego vuelve a la empresa privada", explica.

"En la práctica es imposible saber quiénes son este personal eventual, porque sus nombres no se publican en ningún sitio", señala.

Civio lleva más de dos años reclamando al Gobierno la lista completa de los asesores que trabajan en los ministerios. "Supongo que tienen miedo de que encontremos casos particulares de 'este no está preparado', 'este es familiar'", afirma Cabo.

500 millones al año

La identidad de todos estos asesores no siempre es pública, pero sí se puede calcular el coste que supone para las arcas públicas. Según los datos expuestos en el programa, un asesor cobra de media 5.102 euros al mes y hay más de 7.000 en toda España. La factura anual asciende a 500 millones de euros. El propio programa compara esta cantidad con el coste de cinco hospitales o de 5.000 viviendas públicas.

Pero, ¿qué hacen exactamente los asesores? En el Punto de Mira consigue entrevistar a uno de ellos, con más de diez años de experiencia asesorando a un alto cargo de uno de los principales ayuntamientos del país.

El asesor reconoce que cuando comenzó pensaba que "era un trabajo mucho más serio y donde el problema era el ciudadano que había que solventar todos sus problemas, cueste lo que cueste".

También explica cuál considera que es la primera condición para ocupar uno de estos puestos: "Ser asesor político significa seguir las ideas del partido, es primordial. Un asesor tiene que estar para solventar temas que muchas veces el político no lleva porque tiene reuniones", añade.

Preguntado por la formación necesaria para ejercer como asesor, el entrevistado se pregunta: "¿Se necesita formación?". Y responde: "No, yo creo que se necesitaría formación".

Críticas a los sueldos

El asesor entrevistado también cuestiona el nivel de los salarios. "El dinero público es el más caro del mundo, es de todos, es un plan de ahorro que tenemos todos y nos tienen que justificar hasta el último céntimo de euro en qué se gasta", afirma. A la hora de elegir a un asesor, asegura que escogería "al más preparado, que supiese más que yo".

Sobre los sueldos, considera que son "desorbitados" y cuestiona que la formación requerida justifique determinadas remuneraciones. "No tiene formación que avale ese dinero para ganar porque con la EGB nunca ganarías 68.000 euros", señala.

El entrevistado termina reclamando que exista una mayor transparencia sobre quienes cobran de las administraciones públicas: "Todo el que cobra dinero público tiene que tener su currículum colgado, porque tenemos que saber, es mi derecho y es su obligación", sentencia.