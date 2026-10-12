EEUU estrecha el cerco sobre España por las renovables: del portazo del Supremo al embargo de bienes

Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de las empresas e inversores internacionales que reclaman a España el pago de los laudos que estipulan las indemnizaciones derivadas del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

El frente judicial norteamericano ha evolucionado de forma significativa durante los últimos meses. La disputa ya no gira únicamente en torno a si los tribunales estadounidenses pueden reconocer las indemnizaciones dictadas por los tribunales arbitrales internacionales. Los acreedores están avanzando hacia una segunda fase, centrada en localizar bienes, cuentas, pagos y relaciones comerciales susceptibles de ser utilizados para ejecutar las sentencias.

El frente judicial ha sumado cuatro nuevas decisiones, correspondientes a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy. El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha vuelto a rechazar los intentos de España de paralizar el reconocimiento de laudos internacionales. Estas resoluciones llegan pocos días después del llamado caso Toyota, relativo a Eurus Energy Holdings, filial de la multinacional japonesa.

En el caso Eurus, una resolución firmada el 24 de septiembre por el juez Randolph D. Moss reconoció una indemnización principal de 106,2 millones de euros, más intereses y otros costes, hasta superar los 110 millones. Las cuatro decisiones posteriores incorporan otros 98,1 millones de euros al cómputo comunicado por los acreedores, elevando la suma de las trece resoluciones a unos 934,7 millones.

Trece resoluciones adversas y casi 935 millones en Estados Unidos

Antes de las cuatro últimas resoluciones, los acreedores habían obtenido nueve decisiones favorables en Estados Unidos: Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus/Toyota, por una cuantía conjunta de 836,6 millones de euros. A estos procedimientos se incorporan ahora OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, que elevan a trece el número de casos y añaden más de 98 millones al importe reconocido.

La siguiente tabla incorpora todos los laudos registrados efectivamente por los tribunales del país norteamericano. OperaFund y Schwab se presentan conjuntamente porque la documentación de la nueva resolución ofrece una cuantía agregada para ambos; no sería correcto repartirla sin un desglose verificable:

Las cuantías de los nueve casos anteriores suman 836,6 millones de euros. Para las cuatro nuevas resoluciones, la documentación recoge 29,3 millones correspondientes conjuntamente a OperaFund y Schwab, 27,7 millones de principal para Steag —además de costas e intereses— y 32,9 millones para Renergy —más intereses y costas—. El importe conjunto comunicado para estas cuatro decisiones supera los 98,1 millones. Por ello, la cifra agregada de 934,7 millones debe entenderse como aproximada: las partidas publicadas no ofrecen un desglose homogéneo de todos los accesorios por acreedor.

El Supremo cierra una de las principales vías de defensa

El elemento especialmente relevante, sin embargo, no es solamente el número de sentencias. También lo es el cambio de fase procesal que se está produciendo. España había intentado frenar la ejecución de estos laudos alegando, entre otras cuestiones, la inmunidad soberana y las implicaciones que tiene el Derecho de la Unión Europea para los arbitrajes derivados del Tratado sobre la Carta de la Energía.

La batalla llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero el pasado 29 de junio esta instancia rechazó la petición de la Administración Sánchez de revisar uno de los litigios centrales de la controversia. La decisión mantuvo en pie la resolución de las instancias inferiores y permitió que continuaran los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos, sin que la inadmisión constituya por sí misma un nuevo precedente sobre el fondo.

Del pleito al rastreo del dinero

Pero el capítulo más significativo puede estar empezando ahora. Los acreedores han utilizado las herramientas de descubrimiento y rastreo de bienes (discovery orders) que ofrece el sistema judicial estadounidense para tratar de identificar activos o flujos económicos vinculados al Estado español que puedan servir para ejecutar las cantidades reconocidas por los tribunales.

Como ya adelantó Libre Mercado, esa estrategia llegó hasta dos infraestructuras fundamentales del sistema financiero estadounidense: la Reserva Federal de Nueva York y The Clearing House Payments Company, responsable de CHIPS, uno de los grandes sistemas internacionales de compensación de pagos en dólares.

Los requerimientos judiciales perseguían información que permitiese reconstruir movimientos financieros relacionados con España y determinadas entidades vinculadas al sector público. Entre la información solicitada figuraban cuentas, activos, depósitos, transferencias y otros movimientos de fondos, además de registros correspondientes a operaciones canalizadas mediante sistemas como Fedwire, SWIFT o CHIPS. En el caso de la Reserva Federal, las peticiones llegaron a abarcar información sobre activos y cuentas y determinados movimientos realizados desde noviembre de 2021.

El objetivo de estas actuaciones es utilizar la información que pasa por esas infraestructuras del sector financiero y bancario para seguir el rastro del dinero e identificar activos o pagos que puedan reunir los requisitos jurídicos necesarios para una posterior ejecución.

Se trata de una diferencia importante. Primero se obtiene información mediante el proceso de discovery; posteriormente, los acreedores pueden solicitar al juez medidas concretas contra aquellos bienes que consideren comercialmente vinculados al Estado y legalmente embargables.

Fedwire, CHIPS y el mapa financiero del Estado

La dimensión de esos requerimientos ayuda a entender por qué el frente estadounidense preocupa especialmente a España. Fedwire es una de las principales redes de pagos de alto valor operadas por la Reserva Federal, mientras que CHIPS desempeña un papel central en la compensación de grandes transferencias internacionales denominadas en dólares. Pues bien, el acceso a registros procesados por estas redes puede ofrecer a los acreedores información sobre relaciones bancarias, destinatarios de pagos, cuentas intermediarias y otros elementos útiles para reconstruir determinados flujos financieros.

Las solicitudes promovidas por los acreedores no se limitaron además a una única institución. Dentro del proceso de discovery se habían dirigido requerimientos a distintas organizaciones y empresas con relaciones comerciales o económicas susceptibles de aportar información sobre bienes o pagos vinculados a España. El procedimiento permite así pasar de una pregunta jurídica – ¿puede ejecutarse el laudo en Estados Unidos?— a otra mucho más práctica: a saber, ¿qué activos españoles existen y cuáles de ellos pueden ser alcanzados por una orden judicial?

De reconocer las sentencias a intentar cobrarlas

Esta evolución explica la trascendencia del rechazo del Supremo. Mientras estaba abierta la posibilidad de que el máximo tribunal estadounidense revisase el marco jurídico aplicado por los tribunales inferiores, España conservaba una vía para tratar de frenar buena parte de los procedimientos. Una vez rechazada esa petición, el centro de gravedad se desplaza progresivamente hacia la ejecución.

Eso implica órdenes de descubrimiento, búsquedas y rastreo independiente de activos, identificación de relaciones comerciales y, cuando concurren los requisitos previstos por la legislación estadounidense sobre inmunidad soberana, peticiones de embargo o intervención de determinados bienes o pagos.

El proceso no significa que cualquier propiedad española situada en Estados Unidos pueda ser embargada. La legislación estadounidense protege los bienes soberanos utilizados con fines públicos y establece condiciones específicas para actuar contra activos de un Estado extranjero. Por eso los acreedores buscan especialmente activos de naturaleza comercial, como participaciones empresariales, derechos de cobro o movimientos financieros que puedan encajar dentro de las excepciones previstas por la normativa estadounidense.

El frente judicial que sigue creciendo

Las cuatro nuevas decisiones muestran que esta estrategia continúa avanzando más allá de Eurus/Toyota. En los procedimientos de OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, el juez Randolph D. Moss rechazó los argumentos utilizados por España para pedir el archivo o la suspensión, y recalcó la obligación de dar reconocimiento a los laudos CIADI. Las resoluciones no suponen por sí mismas que ya se haya practicado un embargo: abren o refuerzan la vía judicial para reclamar el cobro.

Estados Unidos presenta además una característica particularmente relevante para los acreedores: la profundidad de su sistema financiero y la gran cantidad de operaciones internacionales denominadas en dólares que, de una u otra forma, atraviesan su infraestructura bancaria. De ahí el interés por acudir a la Reserva Federal, CHIPS y otras entidades para reconstruir el mapa de activos y pagos relacionados con España.

Con trece resoluciones favorables a los acreedores y cerca de 935 millones de euros reconocidos en Estados Unidos, el rechazo del Tribunal Supremo a revisar uno de los litigios y la activación de mecanismos cada vez más amplios de rastreo patrimonial, la batalla estadounidense entra en una fase diferente. La cuestión ya no es únicamente cuántos laudos pueden convertirse en sentencias estadounidenses. Cada vez cobra más importancia una segunda pregunta: qué bienes y pagos susceptibles de ejecución pueden localizar los acreedores una vez que tienen esas resoluciones en la mano.