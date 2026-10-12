El FMI tumba los subsidios para limitar precios que defienden PSOE y Sumar

¿Cómo debe actuar un gobierno ante una escalada de precios como la que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Es viable una política basada en la subvención a los productores y distribuidores de artículos que no dejan de encarecerse, como está ocurriendo con los carburantes?

Desde la izquierda, tanto por parte del PSOE como de Sumar, la propuesta fundamental pasa siempre por subvencionar a los productores para tratar de contener los precios de los bienes y servicios. Por ejemplo, este pasado verano el Gobierno anunciaba un Plan Estatal de Fertilizantes para ayudar a los agricultores a comprar fertilizantes, dentro de las medidas por la crisis de Oriente Próximo.

Sin embargo, un reciente estudio del FMI pone en duda estas políticas. De este modo, el organismo argumenta que, en lugar de plantear una política de estas características, es mucho más eficiente una alternativa basada en la ayuda directa a los segmentos más desfavorecidos de la población.

Las ineficiencias de las subvenciones

En el segundo capítulo de su informe 'Perspectiva Económica Mundial', el FMI cuestiona la eficacia de las medidas generalizadas para contener el coste de la vida y defiende que las ayudas económicas temporales dirigidas a los hogares vulnerables permiten afrontar las crisis con un gasto público mucho menor. En este sentido, el organismo asegura que las intervenciones sobre los precios de la electricidad, la gasolina y el gas natural pueden exigir entre tres y 22 veces más recursos fiscales que las transferencias directas para ofrecer una protección comparable a las familias con menos ingresos.

Al respecto, el organismo explica que "los subsidios pueden mitigar las disyuntivas de la política monetaria a corto plazo al evitar un repunte excesivo de la inflación general y contener los efectos de segunda ronda cuando las expectativas de inflación están poco ancladas". No obstante, asegura que "gran parte del beneficio recae en los hogares que necesitan poca ayuda, lo que exige un esfuerzo fiscal considerable para contener el efecto en los consumidores".

La institución considera que los subsidios y otras medidas destinadas a limitar las subidas de precios no distribuyen las ayudas de forma eficiente y pueden trasladar una parte importante de sus beneficios a los hogares con mayor capacidad económica. Así, frente a estas políticas, el FMI apuesta por prestaciones temporales y específicas que permitan aliviar la situación de las familias más expuestas sin distorsionar las señales de precios ni comprometer en exceso las cuentas públicas.

Uno de los principales problemas que identifica es la distribución de los recursos públicos. Y es que, aunque estas políticas pretenden aliviar el encarecimiento de bienes esenciales, el beneficio no llega necesariamente en mayor proporción a quienes más lo necesitan.

Precisamente, los datos recogidos por el organismo muestran que, por cada euro destinado a contener los precios de la electricidad, la gasolina y el gas natural, los hogares de bajos ingresos recibieron menos de 20 céntimos. En el caso concreto de las medidas aplicadas a la gasolina, el 20% de los hogares con mayores ingresos recibió aproximadamente 40 céntimos por cada euro gastado.

Asimismo, estas cifras reflejan que las ayudas vinculadas al consumo pueden beneficiar también a familias con ingresos elevados, que disponen de más recursos para consumir energía y carburantes. En este sentido, el informe destaca que, al no estar condicionadas a la situación económica de sus destinatarios, las medidas generalizadas distribuyen el gasto público entre hogares con necesidades muy diferentes.

Con todo, el FMI sostiene que las transferencias monetarias dirigidas a los hogares vulnerables permiten conseguir un nivel de protección similar con un esfuerzo presupuestario considerablemente inferior. La diferencia depende del instrumento empleado, del tipo de perturbación económica y de las circunstancias de cada país.

De acuerdo con el organismo, la ventaja de estas transferencias reside en que permiten concentrar el dinero público en las familias que sufren con mayor intensidad el encarecimiento de los productos básicos. Además, al no reducir artificialmente el precio de los bienes subvencionados para todos los consumidores, mantienen las señales que orientan las decisiones de consumo y producción. Por otra parte, el FMI argumenta que este planteamiento también permite limitar el volumen de recursos públicos comprometidos cuando se producen nuevas perturbaciones económicas.

FMI

Al mismo tiempo, si bien es cierto que las medidas destinadas a contener los precios pueden proporcionar un alivio inmediato a los consumidores, el FMI advierte de que sus efectos deben valorarse también a medio plazo. De esta forma, el organismo señala que, para los hogares de bajos ingresos, las mejoras de bienestar que se obtienen a corto plazo mediante una reducción generalizada de los precios no suelen compensar los costes posteriores asociados al aumento de la deuda pública y al ajuste fiscal que puede resultar necesario.

Además, el informe también distingue entre las distintas formas de intervención. Aunque tanto las ayudas generalizadas como las transferencias no dirigidas pueden proporcionar apoyo a las familias vulnerables, el FMI sostiene que ambas resultan fiscalmente menos eficientes que las transferencias de ingresos bien focalizadas. No obstante, el organismo se muestra especialmente crítico con los subsidios a los productores, puesto que parte de sus beneficios puede acabar en el extranjero, lo que reduce la proporción del gasto público que llega efectivamente a los hogares que se pretende proteger.

"Para los hogares de bajos ingresos, las mejoras de bienestar a corto plazo derivadas de la bajada de precios generalmente no compensan los costes a medio plazo asociados a una mayor deuda pública y al consiguiente ajuste fiscal", explica el organismo en el estudio, donde sostiene además que "los subsidios a los productores son particularmente ineficientes, ya que parte de sus beneficios se desvían al extranjero a través de la bajada de los precios de exportación para las industrias posteriores".

Ahora bien, el organismo no descarta que los gobiernos recurran a intervenciones para amortiguar el impacto de una crisis sobre los consumidores. Sin embargo, subraya que estas medidas deben tener carácter temporal y contar con cláusulas de extinción claramente definidas y comunicadas. De este modo, se buscaría evitar que las actuaciones excepcionales se prolonguen más allá de las circunstancias que justificaron su adopción.