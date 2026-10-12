Una de las mayores promotoras inmobiliarias de Reino Unido ha decidido no emprender nuevos proyectos residenciales en Londres cuando termine las pocas promociones que mantiene en marcha. Así lo ha confirmado Jennie Daly, consejera delegada de Taylor Wimpey, en una entrevista concedida a The Times, donde ha denunciado que la rentabilidad de construir viviendas en la capital se ha deteriorado hasta el punto de que ya no compensa asumir los riesgos de estos proyectos.

En este sentido, preguntada por los planes de la compañía, la ejecutiva aseguraba que "creo que la viabilidad básica está fundamentalmente rota en Londres", incidiendo en que "la recompensa por emprender un tipo de desarrollo de altísimo riesgo en Londres simplemente se ha esfumado". Precisamente, tal y como detalla este mismo medio, la decisión llega en un momento en el que Londres necesita aumentar de forma considerable el ritmo de construcción para cumplir sus objetivos de vivienda: el encarecimiento de las obras, los impuestos, las exigencias regulatorias y las dificultades para vender inmuebles están complicando los proyectos de los promotores.

Concretamente, de acuerdo con The Times, los objetivos del Gobierno británico exigen construir 88.000 viviendas al año en Londres, lo que equivale a 22.000 por trimestre. Sin embargo, según este medio, las cifras más recientes muestran que en el segundo trimestre del año comenzaron las obras de solo 2.876 viviendas.

Por tanto, la diferencia entre el objetivo oficial y la actividad registrada refleja las dificultades para impulsar nuevas promociones en la capital. En este contexto, la retirada de empresas como Taylor Wimpey del mercado londinense añade aún más presión sobre un mercado en el que las autoridades necesitan incrementar la oferta residencial.

Ahora bien, la decisión de la compañía no supone que vaya a abandonar inmediatamente todos sus proyectos en Londres. Al respecto, Daly explica en la entrevista que la promotora no prevé iniciar nuevas promociones una vez finalizadas las que ya están en marcha.

Así, la empresa atribuye los problemas de viabilidad a varios factores que afectan especialmente a los proyectos londinenses, entre los que destacan el encarecimiento de la construcción y la introducción de nuevas exigencias regulatorias que elevan el coste de las promociones. Asimismo, la directiva señala entre estos obstáculos las normas que obligan a instalar una segunda escalera en los bloques residenciales de más de 18 metros de altura, que considera un factor que incrementa los costes de construcción y dificulta que algunos proyectos resulten económicamente viables.

Del mismo modo, a estas exigencias se suman los impuestos adicionales y los trámites administrativos. Según explica The Times, los promotores inmobiliarios británicos llevan tres años afrontando estas dificultades, mientras los tipos hipotecarios son cada más elevados y, en consecuencia, se ha reducido la capacidad de compra de los hogares, lastrando también las perspectivas de rentabilidad.

Sin embargo, de acuerdo con la directiva, el problema no se reduce únicamente al coste inicial de construir, puesto que también influye la incertidumbre sobre las condiciones que deberán cumplir las promociones y las obligaciones económicas que pueden surgir durante su desarrollo.

Por otra parte, Daly también critica las revisiones de viabilidad que realiza la Autoridad del Gran Londres cuando un proyecto se encuentra cerca de su finalización. En este sentido, la directiva explica que estos procedimientos permiten examinar si una promoción ha resultado más rentable de lo que el promotor había previsto inicialmente y, en determinados casos, elevar su contribución a la vivienda asequible. Sin embargo, considera que este mecanismo introduce incertidumbre en las decisiones de inversión, ya que una rentabilidad superior a la calculada inicialmente puede traducirse en nuevas obligaciones para la empresa.

Con todo, otro de los problemas que señala la ejecutiva de la empresa es la dificultad para encontrar compradores que puedan asumir los precios de las viviendas nuevas. En este sentido, recuerda que Londres es la zona más cara de Reino Unido para adquirir una vivienda, una circunstancia que limita la demanda y complica la comercialización de los proyectos. Así, concluía que la combinación de una demanda limitada, unos costes elevados y mayores dificultades para obtener financiación es lo que ha provocado una reducción de la rentabilidad de las promociones, especialmente en los segmentos de precios más altos.