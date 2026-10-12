El repaso de un inversor inmobiliario a una activista en La Sexta: "Se te veía en la cara"

Este fin de semana, en el programa la Sexta Xplica, hemos asistido a un momento que se ha hecho viral en redes sociales, en el que el inversor inmobiliario Javier Medina, a quien, hemos entrevistado en este medio, dejó en evidencia a la activista María González al mostrar su hipocresía en el tema de la vivienda.

Como decíamos, este sábado 10 de octubre se volvió a tratar la cuestión de la vivienda en la Sexta Xplica, al calor de los decretos Maricarmen y de las acampadas por la vivienda que se están produciendo en toda España. Durante el programa, la joven activista y profesora de historia María González (que ya ha aparecido otras veces en este medio) acusó a Javier Medina de tener "poca vergüenza" por sus comentarios en redes sociales sobre la vivienda, a lo que el inversor inmobiliario le contestó de tal manera que la joven se quedó sin palabras.

En el siguiente post, que el propio Javier Medina ha subido a su cuenta de X y que ya supera las 340.000 visualizaciones, podemos ver el momento del que hablamos:

La izquierda escoge víctimas para su relato, hasta que llega alguien que se lo desmonta. Entonces deja de serlo y pasan a la siguiente. pic.twitter.com/sOEaWhSBrV — Javier Medina | Libre a los 30 (@Javier_Medina) October 11, 2026

María González: "Pero que tengas la poca vergüenza de estar diciendo eso en redes delante de esta señora aquí que lleva dos meses... Es que se me caía la cara de vergüenza".

Javier Medina: "Me has recordado, María, justo cuando estabas sentada aquí un poquito más adelante, a la señora de la Dana de hace dos años que perdió una vivienda, y tú estabas igual, apoyándola así, hasta que me levanté yo y le ofrecí una vivienda dos meses. Se puso todo el mundo en pie excepto tú; se te veía en la cara que no estabas muy satisfecha. Me recuerdas ese momento. Me parece un poco de populismo lo que estás haciendo".

M. G.: "No, no, no, no, no, no, no. No mientas, Javi, no mientas".

Justo a continuación se muestra un vídeo del momento que menciona Javier Medina, en el que le ofreció a Ana, una víctima de la Dana de Valencia que perdió su casa, vivir en una de sus viviendas durante dos meses de forma totalmente gratuita, ante la cara de circunstancias y de aparente desagrado tanto de María González como de otros dos tertulianos, que ni se inmutaron ante la alegría de Ana y de la joven que la acompañaba.

"Los sindicalistas agacharon la cabeza cuando ofrecí a Ana vivir gratis dos meses en una de mis viviendas"

En este medio ya tuvimos ocasión de entrevistar al inversor inmobiliario, que recordó aquel momento en el que se ofreció a alojar de forma gratuita a la víctima de la Dana durante dos meses y dijo que "Ana pasó de ser una víctima, que tenía a todos los sindicalistas alrededor de ella y se les saltaban las lágrimas, incluida Afra Blanco, a ofrecerle yo la casa, y en ese momento, se vio la realidad de todos estos sindicalistas, que muy lejos de darle la enhorabuena, agachaban la cabeza o miraban el móvil porque no sabían dónde meterse".

"Resulta que la víctima que habían llevado al programa se había convertido en un ejemplo de cómo actuamos los inversores inmobiliarios cuando realmente podemos y vemos a alguien que realmente lo necesita", nos explicaba Javier Medina.