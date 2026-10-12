Estos son los 15 barrios más ricos de España
Gracias a la publicación de la última Estadística de declarantes del IRPF de la Agencia Tributaria, con datos de 2024, podemos conocer cuáles son los 15 barrios con mayor nivel de renta de España. De ellos, la provincia de Madrid concentra ocho; Barcelona reúne cuatro, mientras que A Coruña, Valencia y Murcia cuentan con uno cada una.
En el puesto número 15 nos encontramos con el barrio San Gervasio en Barcelona, con una renta promedio de 89.172 euros.
En el puesto número 14 está el barrio de Santa Cruz en Murcia, con una renta de 90.057 euros.
En el puesto número 13 está Llano del Remedio en Valencia, con una renta de 105.805 euros.
En el puesto número 12 hay otro barrio madrileño, Nueva España, con una renta promedio de 106.094 euros.
En el puesto numero 11 está el barrio de Castellana en Madrid, con una renta de 108.575 euros.
En el décimo puesto está el barrio madrileño de Somosaguas, con una renta promedio de 108.978 euros.
En el noveno puesto se encuentra el barrio de Salamanca en Madrid, con una renta promedio de 116.978 euros.
En el octavo puesto nos encontramos con el barrio de Aravaca en Madrid, con una renta promedio de 117.360 euros.
En el séptimo puesto está Ciudad Vieja en La Coruña, con una renta promedio de 117.970 euros.
En el sexto puesto se encuentra el barrio Vallvidrera de Barcelona, con una renta de 121.490 euros.
En el quinto puesto está el barrio de Pedralbes en Barcelona, con una renta promedio de 123.886 euros.
En el cuarto puesto está el barrio de Muntaner en Barcelona, con una renta de 127.182 euros.
En el tercer puesto está Fuente del Fresno, en Madrid, con una renta de 139.369 euros.
En el segundo puesto de este ranking está Ciudaldampo en Madrid, con una renta de 145.046 euros.
En el primer puesto nos encontramos con el barrio de La Moraleja en Madrid, con una renta de 235.556 euros.