Okupan el piso tres años, lo destrozan y amenazan a la dueña de 88 años: "No voy a volver a alquilar"

Manuela tiene 88 años y llevaba toda una vida trabajando para conseguir las propiedades que hoy tiene. Una de ellas la puso en alquiler, pero terminó okupada durante dos años y ocho meses. Ahora ha recuperado la vivienda, aunque asegura que la encontró destrozada.

La propietaria relató su caso en El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid, presentado por Antonio Naranjo. Según explicó, inicialmente alquiló la vivienda a dos personas, pero después de que se separaran una de ellas permaneció en el inmueble.

"Yo alquilé a dos personas. Y luego se separó y quedó una, pero dentro me encontraba con seis, y sin pagarme y amenazándome además", explicó Manuela durante la entrevista.

La propietaria asegura que dejó de recibir el alquiler y que tuvo que seguir afrontando algunos gastos de la vivienda. "Ha estado sin pagarme todo el tiempo, he pagado el agua, a mí no me ha pagado nunca", afirmó.

"Han cogido pintura, se la han tirado por todo el piso, le han manchado todas las paredes, le han manchado todos los colchones", explicó durante el programa uno de los representantes de la empresa de desokupación que ha tenido que contratar.

Manuela también relató que llegó a recibir amenazas y que una de las okupas acudió a su vivienda en varias ocasiones. "Ha venido a mi casa a darme tres disgustos y yo no estoy para eso", afirmó. La propietaria recordó además que había trabajado durante años en Suiza para poder adquirir lo que tiene. "Yo he estado trabajando toda la vida para tener lo poco que tengo", señaló.

"No voy a volver a alquilar"

Preguntada sobre si volvería a alquilarla, fue tajante. "No, no, de momento no. Tengo un miedo horroroso. Horroroso. Porque yo he creído esta familia y me ha engañado", respondió.

Manuela considera que este tipo de situaciones pueden terminar provocando que los propietarios dejen de querer alquilar sus viviendas. "Pues que no vamos a alquilar".

La propietaria también criticó las medidas que se están planteando en materia de vivienda. "Estamos mal y lo quieren poner peor. Díganme ustedes, ¿qué hacemos? Porque protección para nosotros no hay", aseguró.