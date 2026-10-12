Robert Hall y Michael Woodford ganan el Nobel de Economía

Los economistas Robert E. Hall y Michael Woodford han sido premiados con el Nobel de Economía en 2026 "por fundamentos microeconómicos y de la estabilización macroeconómica", según ha desvelado este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias.

En un comunicado que se ha publicado a través de la página web de la organización, podemos leer que "Robert E. Hall y Michael Woodford reciben el premio de ciencias económicas de este año por demostrar cómo se podrían reconstruir los modelos económicos para revitalizar la política de estabilización. En lugar de basar los modelos en vínculos estadísticos entre variables macroeconómicas, como la inflación, la producción y el consumo, optaron por construirlos sobre una base microeconómica. Esto implica comprender cómo el conjunto de hogares y empresas influye en la economía a través de sus acciones".

La importancia de hogares y empresas en la economía

"Un componente fundamental de estos modelos es que los hogares y las empresas tienen una visión de futuro al tomar decisiones sobre ahorros o precios de productos. Cuando los gobiernos y los bancos centrales comunican sus planes de política económica, pueden influir en esta perspectiva y orientar la economía en la dirección correcta. Desde su introducción, estos nuevos modelos han sido de gran ayuda para afrontar las recesiones económicas que nos han afectado", explican desde la prestigiosa entidad sueca.

"El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo. Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar las perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares", afirma John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

Estos modelos nos preparan mejor ante las crisis

Robert E. Hall nació en 1943 en Palo Alto (Estados Unidos), es doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y catedrático de la Universidad de Stanford, mientras que Michael Woodford, nacido en 1955 en Massachusetts, es doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y catedrático de la Universidad de Columbia.

Por otro lado, Woodford recibió en 2024 el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas en su XVII junto a Olivier Blanchard y Jordi Galí por influir en el análisis macroeconómico moderno al establecer bases rigurosas para el estudio de las fluctuaciones del ciclo económico.

Un premiado destaca la importancia de comprender la economía

Instantes después de recibir el galardón, Woodford ha subrayado que la comprensión de la economía es "crucial" para los efectos de la política, y para ello, es necesario explicar a los ciudadanos "por qué las cosas que están siendo hechas están siendo hechas".

Como ejemplo de éxito de la aplicación de su marco, el profesor citó el caso de la crisis financiera mundial de 2008 y cómo, a través de realizar declaraciones más explícitas sobre la trayectoria futura probable de la política de los tipos de interés en Estados Unidos, se contribuyó a una mayor estabilización a partir del año siguiente. "No resolvió el problema por arte de magia, pero creo que fue una contribución importante", ha apuntado.

El economista también ha aseverado que la guerra en Oriente Próximo ha interrumpido los mercados de energía mundiales y que este tipo de eventos "tienen efectos muy significativos en la economía mundial".