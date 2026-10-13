Así es el programa económico de Flávio Bolsonaro: promete bajar impuestos, privatizar y desregular

El senador Flávio Bolsonaro ha obtenido el 47% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas. Es un resultado que pocos anticipaban hace un año. De hecho, cuando su padre lo designó candidato en diciembre, la Bolsa de São Paulo reaccionó con nerviosismo y las encuestas lo situaron diez puntos por detrás de Lula ante un hipotético balotaje.

Diez meses después, el escenario es otro, y conviene mirar con calma qué propone el hijo del exmandatario en materia económica, puesto que su resultado en la primera vuelta le sitúa con verdaderas opciones de gobernar la mayor economía de América Latina. ¿Cuál es, por tanto, su programa?

Flávio ha declarado públicamente que quiere retomar la agenda económica del período 2019-2022. Fue la etapa en que Paulo Guedes dirigió un superministerio que sacó adelante la reforma de las pensiones y consagró la autonomía del Banco Central. No es poca cosa, pues aquella reforma previsional fue probablemente el ajuste estructural más importante de Brasil en décadas y la independencia del ente emisor ha sido un ancla de credibilidad incluso bajo el Gobierno del socialista Lula da Silva.

Bajar impuestos y aplicar la Curva de Laffer

El segundo eje es fiscal, y aquí quien firma estas líneas no puede evitar cierta simpatía. Flávio ha planteado una nueva reforma tributaria que enmiende la aprobada por el Congreso. Ha dicho, además, que no tiene por qué ser neutral en recaudación, porque un Estado moderno y ligero puede rebajar tributos y aun así ingresar más. Es, en esencia, la estrategia de la Curva de Laffer aplicada a un país con una de las cargas fiscales más elevadas del mundo emergente y con un sistema tributario cuya complejidad es casi legendaria.

Su coordinadora económica, Daniella Marques, expresidenta de una de las mayores instituciones financieras del país, ha concretado algo más. Su idea es revisar los impuestos creados o subidos durante el mandato de Lula, con ánimo de eliminarlos o bajarlos, y centrar el ajuste fiscal en los privilegios de la maquinaria pública y en los beneficios tributarios selectivos. Este último punto es importante. Bajar tipos y, a la vez, podar exenciones y regímenes especiales es la receta clásica de una reforma procrecimiento: bases amplias, tipos bajos y menos capturas por grupos de interés.

Desregulación y privatización

El tercer pilar de su programa es el regulatorio. Daniella Marques ha hablado de derogar más de mil normas y ha citado expresamente al Gobierno de Javier Milei como referencia en la reducción de burocracia. A ello se suma la apuesta por las privatizaciones. En una entrevista con Reuters, el propio Flávio Bolsonaro habló de modernizar el Estado y vender participaciones públicas, mencionando la posibilidad de privatizar Correos, la empresa estatal dedicada al servicio postal, que languidece lastrada por sus deudas e incapaz de seguir el pulso de la competencia privada.

En uno de sus discursos, Bolsonaro también criticó que el modelo actual de ayudas sociales fomentaría la dependencia del Estado, en vez de primar el empleo y el emprendimiento como vía de autonomía para las familias. No es un detalle menor en plena campaña, puesto que Lula anunció como propuesta estrella una subida del 15% en el principal subsidio ofrecido a los hogares brasileños, enmarcado en el programa Bolsa Familia.

Un equipo con oficio

El círculo económico del candidato de oposición no solamente cuenta con Daniella Marques, sino que también incluye a Marcos Troyjo, expresidente del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y uno de los economistas brasileños con mejor cartel internacional, y a Adolfo Sachsida, exsecretario de Política Económica y exministro de Minas y Energía. Son perfiles técnicos y con experiencia de gestión, lejos de la improvisación que algunos temían. En política exterior, la campaña habla de dialogar con China, Estados Unidos y Europa sin vetos ideológicos, un pragmatismo comercial sensato para una potencia exportadora de materias primas.

Ahora bien, sería un error confundir dirección con hoja de ruta. El propio mercado le ha reprochado la falta de concreción. En una cena con empresarios en São Paulo este verano, Flávio habló de violencia, corrupción y relación entre poderes, pero sin detallar políticas públicas en materia de economía, de modo que los asistentes salieron preguntándose cuál era exactamente su proyecto. Bloomberg también señaló que su promesa de rebajas fiscales vino acompañada de pocos detalles.