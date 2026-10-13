CCOO y UGT hacen malabarismos para justificar la huelga general: "No ha sido improvisada"

Este martes los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han dado una rueda de prensa para explicar los motivos por los que han convocado una huelga general para el miércoles 11 de noviembre, a sólo dos días de que dé comienzo la campaña electoral para los comicios adelantados del 29 de noviembre. Lo que fueran a decir hoy era relevante, pues desde la CEOE han tildado de "inadmisible" la convocatoria de paro de 24 horas al considerar que tras ella hay una motivación política. De hecho, hay otros sindicatos como CSIF que han decidido no secundarla por ese mismo motivo. Según han explicado los empresarios hasta ahora, van a estudiar emprender acciones legales en caso de que la convocatoria de huelga no esté bien argumentada. Y esto quiere decir que debe apoyarse en motivos laborales. De ahí que ambos sindicatos hoy hayan hecho malabarismos para, primero, desligarse del interés que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en que haya una gran movilización social a favor de la vivienda que empuje a esa gente a votar a la izquierda y, segundo, dotar de reclamaciones laborales lo que no son.

Hay que recordar que los intervencionistas decretos de vivienda fueron rechazados por PP, VOX y Junts el viernes 2 de octubre, día en el que Sánchez abrió un nuevo periodo de reflexión de fin de semana para sopesar si convocar elecciones generales ante un Congreso de los Diputados que no le daba la razón. Ese mismo día el Sindicato de Inquilinas presionó aún más reclamando una huelga general -incluso antes de la votación parlamentaria-. Sin embargo, no fue hasta el lunes por la mañana cuando en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y el adelanto electoral diciendo que "debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España". Inmediatamente después y esa misma mañana, UGT y CCOO anunciaban que convocaban una huelga general el 11 de noviembre, coincidiendo con la fecha propuesta por el Sindicato de Inquilinas. La cuestión es contra quién se convoca una huelga a las puertas de unas elecciones.

En este sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo ha tenido que explicar que las motivaciones para convocar una han cambiado. "Normalmente las huelgas generales en España han sido reacción a reformas de carácter lesivo laborales o de pensiones que afectaban a la clase trabajadora. Y ante esa agresión los sindicatos respondíamos con la convocatoria de una huelga general. Este esquema no es propiamente el que tenemos ahora encima de la mesa. Ahora mismo lo que planteamos es dar una cobertura de paro general a una movilización de carácter social que es ofensiva, que pretende situar reivindicaciones sobre vivienda, pero también sobre otras cuestiones laborales", explicaba para convencer a los periodistas presentes en la sala. Como han explicado más tarde se trata de "aglutinar a todo el descontento que se está expresando". Bajo esta afirmación las motivaciones laborales quedarían en un segundo plano.

Pero para que no lo pareciera, ambos representantes sindicales han arremetido contra los empresarios y su patronal, la CEOE, por no subir los salarios lo suficiente, por los beneficios extraordinarios que supuestamente están recibiendo y por no pactar con ellos el ANEC -Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva-. Por eso Álvarez ha explicado que no se trata de ninguna huelga contra la oposición -como dijo la exvicepresidenta María Jesús Montero- sino, en primer lugar, contra la CEOE, seguido de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Gobierno de España. "Este es el orden adecuado", decía a pesar de que el Ejecutivo lleva ocho años gobernando en España y el problema de la vivienda no es nuevo.

De hecho, durante la rueda de prensa, han dedicado mucho más tiempo a hablar de medidas de vivienda -poniendo coto a los pisos turísticos, a los fondos de inversión, proponiendo destinar el 1% del PIB anual a la construcción de vivienda pública, entre otras- que a reivindicaciones laborales. Aún así Sordo ha reconocido que "los salarios medios están subiendo de manera notable" pero que no es suficiente para compensar los gastos de vivienda y "los tres picos de inflación desde 2021 hasta 2026". Por eso ha reclamado a la CEOE que suban los salarios entre un 4 y un 7%. Una reclamación laboral entremezclada con las peticiones habitacionales.

Los sindicatos desligan la huelga de las elecciones

De hecho, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha empezado su intervención diciendo que "la presencia sindical en vivienda viene de largo", pero ante la pregunta de por qué la convocan ahora y no en estos años de atrás, ha explicado que ahora la situación es diferente porque ha habido un detonante: "se llama Maricarmen", ha dicho. Por eso en múltiples ocasiones durante su comparecencia, tanto Álvarez como Sordo han tenido que justificar que llevaban meses sopesando la convocatoria de una huelga general. "No ha sido improvisada por parte de las organizaciones sindicales. Comisiones Obreras y UGT veníamos contemplando que un escenario de estas características se podía dar. Y lo veníamos contemplando desde hace ya unos cuantos trimestres y habíamos tenido conversaciones al respecto", ha expresado Sordo. Álvarez no ha hablado de meses sino de días antes. Y como muestra de ello, recuerda el capítulo de la semana pasada cuando se acercó a la acampada de Sol y un grupo de personas le rodeó con pancartas de huelga general "muy educadamente". "Por tanto, esta es una cuestión que nosotros venimos planteándonos desde el principio de este conflicto", decía para justificar la convocatoria a dos días del comienzo de la campaña electoral y no en contra del Ejecutivo. "Nuestra huelga general está pensada, diseñada antes de que el presidente del Gobierno anunciara a los españoles y las españolas que disolvía las Cortes Generales", ha zanjado el secretario general de UGT.