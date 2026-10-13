CCOO y UGT reclaman al Gobierno un SMI por encima de los 1.300 euros antes de las elecciones

Nueva ofensiva sindical a costa de las empresas españolas. Los sindicatos UGT y CCOO han vuelto a sacar la calculadora para exigir al Gobierno una subida asfixiante del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de, como mínimo, el 7% para 2027.

Esta exigencia elevaría el salario mínimo hasta los 18.290,58 euros brutos anuales, lo que obliga a los empleadores a asumir un sobrecoste extra de 1.196 euros al año por trabajador en nómina, sin contar el consiguiente aumento de las cotizaciones sociales. Por tanto, este nuevo sueldo artificial pasaría de los actuales 1.221 euros brutos al mes a 1.306 euros si el Gobierno decide cumplir con la petición de CCOO y UGT.

El anuncio ha corrido a cargo del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha aprovechado una rueda de prensa conjunta con CCOO para calentar los ánimos de cara a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

En pleno clima de movilización, Álvarez justificó esta agresiva petición alegando un supuesto "desfase" del 2% entre la última subida decretada del 3,1% y la evolución real del Índice de Precios de Consumo (IPC), obviando una vez más el impacto que esta indexación permanente tiene sobre la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tampoco ha tardado en mover ficha para elevar este sueldo artificial. Y es que, Díaz ya ha encargado a su comisión asesora del SMI que redacte una propuesta exprés antes de que "termine octubre o, a más tardar, a principios de noviembre, en el puente de Todos los Santos" dijo la fundadora de Sumar hace unos días.

La maniobra introduce una evidente presión en el calendario político. Con las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre, la ministra de Trabajo ha evitado concretar si el Ejecutivo blindará este incremento por decreto antes de que los españoles acudan a las urnas. Sin embargo, en un claro mensaje de intervencionismo en los planes de negocio del sector privado, Díaz ha sentenciado que el 1 de enero el tejido empresarial español ya deberá aplicar por imperativo legal esta nueva subida salarial.