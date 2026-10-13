El Banco de España alerta por la inflación: los españoles perderán aún más poder adquisitivo

El Banco de España publicó el pasado 9 de octubre, como hace cada tres meses, su informe de "Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española", correspondiente al tercer trimestre de 2026. En este informe destacan dos pronósticos del organismo público: que España crecerá un 2,6% en 2026 y un 2,2% en 2027, y que la inflación llegará al 3,9% en el conjunto de 2026 y se situará en torno al 3,7% en 2027.

De acuerdo con el Banco de España, "la inflación general (medida por el IAPC) aumentó en España y pasó del 3,5% en abril hasta el 4,9% en septiembre (de acuerdo con el indicador adelantado). Esta evolución desde el último dato disponible en el informe trimestral de junio refleja, principalmente, la aceleración de los precios de la energía, junto con un leve aumento de la inflación subyacente (IAPC sin energía ni alimentos), mientras que los precios de los alimentos moderaron su ritmo de avance".

Los precios de la energía elevan la inflación

"Los precios de la energía se han incrementado de manera generalizada e impulsan la inflación. La inflación energética alcanzó una tasa interanual del 22% en septiembre, tras incrementarse en 15 pp desde abril. A esta evolución ha contribuido el aumento de los precios del gas a nivel internacional, que ha provocado el encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista. Esta traslación del aumento del precio del gas a la electricidad fue especialmente intensa en los meses de verano, cuando se reduce la producción de energías renovables y aumenta la demanda por las altas temperaturas", explica la institución dirigida por José Luis Escrivá.

Desde el Banco de España también señalan que la inflación en España está siendo superior a la de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Según la institución, "el aumento reciente de la inflación en España ha sido más pronunciado que el registrado en la UEM, lo que amplía el diferencial de inflación entre ambas áreas: desde 0,5 pp en abril hasta 1,2 pp en septiembre. El aumento del diferencial se explica, fundamentalmente, por la mayor aceleración en España de los precios energéticos".

En España crece más la inflación que en la Unión Europea

"Sin embargo, la mayor contribución al diferencial proviene de los servicios, cuya tasa interanual en España supera en 1 pp a la del conjunto de la UEM, el diferencial más amplio registrado desde agosto de 2022. En agosto, la mayor parte de ese diferencial (último dato disponible a nivel de subclase) provino del turismo y la hostelería, cuyo peso en la cesta de consumo es mayor en España que en la UEM y cuyos precios crecen a un ritmo mayor en España", explica el organismo.

En cuanto a la diferencia entre la inflación en España y la de la UEM, en los siguientes gráficos podemos ver cómo se ha ampliado la brecha tanto en la tasa general como en la subyacente. En ambos casos, la diferencia entre España y la UEM es de 1 pp o más.

Así pues, se espera que la inflación ronde el 4% en el conjunto de 2026 y que en 2027 se reduzca solo hasta el 3,7%, lo que hará que los precios de los bienes y servicios sigan subiendo y que las familias tengan que afrontar un nuevo desafío de pérdida de poder adquisitivo.