El calendario laboral de 2027 fija nueve festivos comunes para toda España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que fija el calendario laboral para 2027. A lo largo del ejercicio, los trabajadores contarán con un total de doce jornadas no laborables en el ámbito estatal y autonómico, de las que nueve tendrán carácter común en todo el país al no haber ejercido ninguna comunidad su facultad de sustitución.

Entre los festivos nacionales que no admiten permuta por parte de los gobiernos autonómicos figuran ocho fechas señaladas: Año Nuevo, Viernes Santo, la Fiesta del Trabajo, la Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, el Día de la Constitución, la Inmaculada Concepción y la Natividad del Señor. A esta nómina se añade la Epifanía del Señor -el 6 de enero-, una conmemoración que las distintas autonomías tienen la potestad de sustituir por tradiciones locales, aunque de cara a 2027 ningún territorio ha optado por modificarla.

La disposición de las fechas en el almanaque favorecerá varios descansos prolongados a lo largo del año. En particular, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre coincidirán en lunes, lo que generará dos fines de semana de tres días sin necesidad de recurrir a permisos retribuidos. Asimismo, el 1 de enero y el Viernes Santo -fijado para el 26 de marzo- se celebrarán en viernes, permitiendo enlazar tres jornadas de descanso. Por contra, la Fiesta Nacional del 12 de octubre caerá en martes, abriendo la opción a posibles puentes.

En sentido opuesto, dos fechas señaladas quedarán encuadradas en sábado: el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Asimismo, la festividad de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, coincidirá en domingo. Ante este escenario, seis territorios -Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid- han preferido trasladar el festivo al lunes inmediato, 16 de agosto, para conservar la jornada de libranza en el periodo estival.

El marco general se completa con las elecciones singulares de cada autonomía. La gran mayoría de regiones mantendrá el Jueves Santo -25 de marzo- como no laborable, con la excepción de Cataluña y la Comunidad Valenciana. A su vez, el 19 de marzo, festividad de San José, será inhábil en autonomías como Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana, mientras que el Lunes de Pascua -29 de marzo- se conmemorará en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. A estos días se agregarán, en cada localidad, dos jornadas festivas de ámbito estrictamente municipal.