El virus Shamonda ya está en España y afecta a granjas de cinco Comunidades

El virus Shamonda ya está presente en España. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado la detección de dos variantes de esta enfermedad en explotaciones de ganado bovino de cinco comunidades autónomas, después de que en septiembre las autoridades investigaran varios casos sospechosos que todavía estaban pendientes de confirmación oficial.

¿Qué es el virus Shamonda? El Shamonda es un virus que se transmite principalmente mediante la picadura de pequeños insectos del género Culicoides. Afecta principalmente al ganado bovino y puede provocar fiebre, diarrea y una caída de entre el 10% y el 20% de la producción de leche durante aproximadamente una semana. En las vacas gestantes, además, puede provocar abortos o malformaciones graves en los fetos. Hasta la fecha no hay evidencias de que el virus Shamonda pueda transmitirse a las personas. Leer más

La última novedad es la detección del Shamonda tipo 2 en una granja de Cantabria, comunicada por la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad con fecha 7 de octubre. El positivo ha sido confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, que actúa como laboratorio nacional de referencia.

Hasta ahora, los casos identificados en España correspondían al tipo 1 y se habían localizado en explotaciones de Córdoba, Toledo, Ávila y Madrid. Con la detección cántabra, las comunidades con presencia confirmada son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cantabria, según la información publicada por el Ministerio de Agricultura en su ficha epidemiológica sobre el virus Shamonda.

Los animales afectados presentan síntomas similares a los observados en otros países europeos, entre ellos fiebre, diarrea y disminución de la producción de leche. Los casos se han comunicado a los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas a través del sistema de vigilancia pasiva.

El impacto económico puede ir más allá de una caída puntual de la producción. La Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería de Cantabria ha advertido de que las vacas afectadas pueden producir entre un 10% y un 20% menos de leche durante los siete a diez días posteriores a la infección, con una recuperación posterior que puede no alcanzar los niveles previos. También se han descrito posibles alteraciones reproductivas en hembras gestantes, como abortos y malformaciones fetales.

Además, un estudio de la Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse estimó que, en un escenario de impacto moderado, las pérdidas podrían alcanzar entre 33 y 37 euros por vaca al año en la mayoría de los sistemas franceses de producción de leche, e incluso llegar a 69 euros en uno de ellos. El cálculo se basa en un modelo económico adaptado de estudios anteriores sobre el virus de Schmallenberg, debido a la escasez de datos específicos sobre Shamonda, por lo que constituye una estimación aproximada.

Dos variantes que ya circulan por Europa

La expansión del virus en España se produce después de que la enfermedad apareciera en Europa durante el verano de 2026. Desde entonces, se han notificado detecciones en países como Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Países Bajos, entre otros.

Los análisis genéticos han permitido distinguir dos genotipos, denominados tipo 1 y tipo 2. Según el MAPA, hasta ahora no se han observado diferencias en la presentación clínica de ambas variantes.

Por el momento, no existe una vacuna específica contra el virus. La prevención se basa en medidas para reducir la exposición a los insectos transmisores, del género Culicoides, y en la vigilancia veterinaria de los animales.

El MAPA subraya, además, que no existen evidencias de que el virus Shamonda sea una zoonosis, por lo que no hay constancia de que pueda transmitirse a las personas.