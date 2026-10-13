Inversiones y ciberseguridad: la importancia de extender la cultura financiera entre los jóvenes

La falta de formación financiera sigue siendo una de las asignaturas pendientes del sistema educativo español. Así, en una entrevista con Luis F. Quintero en Con Ánimo de Lucro, de esRadio, Juan Briz, director de Comunicación y responsable de Responsabilidad Social Corporativa de Deutsche Bank España, ha defendido que la educación financiera se incorpore de forma obligatoria al currículo escolar. Y es que, desde su experiencia como voluntario en programas de Junior Achievement, ha explicado qué necesitan aprender los jóvenes para gestionar su dinero y ha advertido de los riesgos a los que se enfrentan con las inversiones, las apuestas y la actividad en las redes sociales.

Así las cosas, Briz ha señalado que esta formación permitiría preparar mejor a los jóvenes para gestionar sus ingresos, controlar sus gastos y tomar decisiones económicas. De hecho, ha realizado esta petición a partir de su experiencia como voluntario en programas educativos de Junior Achievement, una organización con la que colabora desde 2015. A lo largo de la conversación, también ha abordado los conocimientos financieros de las nuevas generaciones, los riesgos de las inversiones y las apuestas en las redes sociales y la importancia de acercar a los estudiantes al mundo profesional.

En este sentido, preguntado sobre qué medida impulsaría para mejorar la cultura financiera en España, Briz ha apostado por reservar un espacio específico para esta materia en la enseñanza reglada. "Yo creo que una asignatura más tiempo establecida formal, tanto para los de Ciencias Sociales como para el resto, de dedicar unas horas a la educación financiera de manera obligatoria, yo creo que sería buenísimo para nuestra sociedad", ha afirmado durante la entrevista.

Precisamente, durante la entrevista el directivo ha insistido en que esta formación debería llegar a todos los estudiantes, no únicamente a quienes elijan itinerarios relacionados con la economía. Así, ha defendido que incluirla en el currículo sería una medida positiva para las próximas generaciones. De este modo, ha reconocido también la existencia de iniciativas impulsadas por las administraciones y las entidades privadas, aunque ha defendido que la educación financiera tenga una presencia formal en los planes de estudio.

Del mismo modo, el directivo ha destacado también que ha observado en los últimos años un mayor interés por la inversión entre los jóvenes. Al respecto, ha mencionado concretamente la exposición a los mundos de las inversiones y las apuestas. Según ha explicado, estos contenidos pueden acercar a los estudiantes a determinados términos financieros, pero también hacen necesario que comprendan los riesgos que implican.

En cualquier caso, la educación financiera no se limita a aprender a elaborar un presupuesto. De hecho, Briz ha destacado que los programas también abordan cuestiones relacionadas con la identidad digital, las estafas y la ciberseguridad. "Los jóvenes están especialmente expuestos al riesgo de ciberseguridad", ha explicado, recordando que, por este motivo, las sesiones incluyen contenidos destinados a que los alumnos conozcan las amenazas y sepan identificar situaciones de riesgo.