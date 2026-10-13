Madrid construye más vivienda pública que todas las comunidades del PSOE juntas

Desde el inicio de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre, todos los partidos han comenzado a usar sus armas electorales para conseguir el mayor número de votos posible. En el caso del partido del Gobierno, el PSOE se ha apropiado de la actual indignación por la vivienda y los desahucios para erigirse como una especie de "muro" contra el PP y Vox, así como contra los llamados "fondos buitre".

En los últimos días hemos señalado la enorme hipocresía del PSOE al atacar a estos fondos de inversión, a los que hasta hace no mucho aplaudía por invertir 60.000 millones de euros, o por el hecho de que Pedro Sánchez se reuniera varias veces con el CEO de BlackRock. También hemos comentado la venta que realizó María Jesús Montero en 2014 de 70 inmuebles públicos a un fondo de inversión, aunque en aquella ocasión la actual secretaria general del PSOE andaluz la calificó de "uso dinámico del patrimonio público".

Si por algo destaca este Gobierno es por hacer de la vivienda social una de sus banderas, al tiempo que critica a la Comunidad de Madrid por no hacer nada por la vivienda social. A la vista de las críticas del PSOE, uno pensaría que en sus comunidades autónomas se está construyendo una gran cantidad de vivienda pública, lo que dejaría a regiones como Madrid en muy mal lugar, al menos desde su punto de vista.

No obstante, la realidad es muy diferente: si tenemos en cuenta la construcción de vivienda protegida terminada desde que el PSOE gobierna en Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña, es decir, desde agosto-septiembre de 2024 hasta junio de 2026, comprobaremos que la Comunidad de Madrid ha construido más vivienda protegida que estas cuatro regiones gobernadas por los socialistas.

Más vivienda social que las cuatro del PSOE

De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se pueden consultar aquí, desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026 se han terminado 169 viviendas protegidas en el Principado de Asturias, 773 en la Comunidad Foral de Navarra, 503 en Castilla-La Mancha y 9.482 en Cataluña.

Por su parte, sólo en la Comunidad de Madrid se han construido 11.097 viviendas sociales en el mismo periodo, con lo que la CAM acumula una construcción de vivienda pública mayor que la de estas cuatro comunidades autónomas: 11.097 frente a 10.927. Es decir, la Comunidad de Madrid ha construido más vivienda social que las cuatro regiones donde gobierna el PSOE desde septiembre de 2024.

El hecho de que, durante casi los dos últimos años —desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026—, en la Comunidad de Madrid se hayan creado más viviendas que en las cuatro regiones donde gobierna el PSOE, Cataluña incluida, demuestra dos cosas. En primer lugar, que la preocupación del PSOE por la vivienda social es meramente discursiva y no se traslada a la práctica. Y, en segundo lugar, que tan mal no lo estará haciendo la Comunidad de Madrid cuando ha construido más viviendas sociales que Navarra, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña, algo que para ellos resulta tan importante.