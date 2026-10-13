En los últimos días hemos publicado varios artículos en los que mostramos la enorme hipocresía del PSOE con los fondos de inversión, a los que ahora llama "fondos buitre", aunque hasta hace no mucho el propio Gobierno de Pedro Sánchez presumía de reunirse con el presidente de BlackRock y de venderles inmuebles públicos para construir viviendas de lujo. También hemos explicado cómo María Jesús Montero tildó en 2014 de "uso dinámico del patrimonio público" la venta de 70 inmuebles de la Junta a un fondo de inversión.

Pues bien, aunque pudiera parecer que el ejercicio de hipocresía de miembros del PSOE terminaba aquí, no es así. De hecho, daría para una tesis. Merece especial atención el caso de una de sus diputadas por Barcelona, la catalana Mercè Perea Conillas, que, mientras califica a estos fondos de inversión de "fondos buitre" e incluye en ese saco a Urbagestión, declara un patrimonio de 13 viviendas y ha llegado a consignar 18.414 euros por el alquiler de una o varias de ellas.

La "gran tenedora" del PSOE con 13 viviendas

Así es: si acudimos a la última declaración de bienes y rentas de la diputada socialista (que se puede ver aquí), comprobaremos que declara un patrimonio de 13 viviendas, además de dos planes de pensiones privados con un valor conjunto de 35.760 euros. De esas 13 viviendas, nueve las recibió en donación y son al 100% de su propiedad. Las otras cuatro las compró, y de ellas posee el 100%, el 50%, el 50% y el 70%.

Si nos atenemos a la definición que dio el Gobierno de "gran tenedor" en la Ley de Vivienda de 2023, Mercè Perea encaja en ella, y sobradamente. En concreto, el preámbulo de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, dice que "se entiende la definición de carácter general del concepto de 'gran tenedor' como la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados", acotada a los de uso residencial. Con 13 viviendas declaradas, esta diputada del PSOE cumple con creces esa definición.

Llama "buitres" a quienes tienen 12 viviendas menos que ella

Pues bien, poseer 13 viviendas, nueve de ellas recibidas en donación, no le ha impedido a Mercè Perea sumarse a los ataques de su partido a los fondos de inversión, a los que califica de "buitres", e incluir en ese saco a Urbagestión, la pyme propietaria del piso en el que vivía Maricarmen Abascal.

El 23 de septiembre de 2026, la diputada socialista publicó el siguiente post en su cuenta de X:

https://t.co/pbEGqGC27d Ahora nos rasgamos las vestiduras pero mari carmen ya no está en sus cuatro paredes.

Los "fondos buitre" no pueden campar a sus anchas.

Hay que regularlo@gpscongreso — Mercè Perea Conillas (@MercePerea) September 23, 2026

"Ahora nos rasgamos las vestiduras, pero Mari Carmen ya no está en sus cuatro paredes. Los 'fondos buitre' no pueden campar a sus anchas. Hay que regularlo".

Lo que acaba de verse merece un análisis. La diputada socialista, titular de 13 viviendas urbanas, llama "fondo buitre" a una pyme que sólo posee una vivienda, precisamente la que ha generado tanta polémica estas semanas. Se trata de una gran tenedora, que además ha declarado percibir 18.414 euros por alquileres, y llama "fondo buitre" a una empresa que tiene 12 viviendas menos que ella.

Este es un ejemplo perfecto de la hipocresía socialista. Mientras atacan a una empresa llamándola "fondo buitre" por hacer negocio con la vivienda, ella misma declara trece veces las viviendas de Urbagestión y obtiene rentas del alquiler de una o varias de las suyas.