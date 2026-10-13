País Vasco y Navarra lanzan el Heko, una moneda paralela al euro regada con dinero público

La pregunta de cuánto cuesta un Heko podría empezar a escucharse con normalidad en algunos comercios del País Vasco y Navarra durante las próximas Navidades. Esta nueva moneda complementaria, impulsada por el proyecto Gure Moneta, tiene previsto comenzar a circular a finales de año en dos zonas concretas: la comarca guipuzcoana de Oarsoaldea, que comprende Rentería, Lezo, Pasajes y Oyarzun, y el valle navarro de Baztán.

Cada Heko tendrá un valor equivalente a un euro, aunque su funcionamiento será diferente al del dinero convencional. Para utilizarlo, los usuarios deberán ser socios del proyecto y cambiar sus euros por esta moneda en los puntos habilitados. La iniciativa pretende favorecer el consumo en establecimientos locales y conseguir que una mayor parte del dinero gastado permanezca dentro de la economía de la zona.

Los promotores aspiran a extender el sistema progresivamente por Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, con una implantación gradual, pueblo a pueblo. El objetivo declarado es impulsar el comercio de proximidad y contribuir a que la riqueza generada por el consumo se distribuya entre los negocios y habitantes del territorio.

Billetes de hasta 50 euros y pagos con el móvil

El Heko no se limitará al dinero en efectivo. El proyecto contempla diferentes modalidades para facilitar los pagos y adaptarse a los hábitos de los consumidores. Además de los billetes físicos, los usuarios podrán utilizar la aplicación Hekopay y una tarjeta física con código QR.

La aplicación permitirá realizar pagos digitales y contempla también operaciones mediante Bizum, según la información difundida sobre la iniciativa.

En cuanto al efectivo, los billetes tendrán denominaciones de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 euros. Todos ellos contarán con seis medidas de seguridad destinadas a dificultar las falsificaciones. El diseño definitivo continúa en desarrollo, después de que cientos de propuestas hayan contribuido al proceso creativo.

El proyecto también prevé diferencias visuales entre algunos de los billetes destinados a Oarsoaldea y los que circularán en Baztán, con elementos propios de cada territorio. De este modo, la moneda combinará su función como medio de pago con una identidad vinculada a las zonas donde se implantará inicialmente.

La iniciativa no pretende sustituir al euro, sino complementarlo en determinadas transacciones. Su uso estará limitado a los establecimientos y participantes que se incorporen al sistema, por lo que no tendrá la aceptación general del dinero de curso legal.

Un millar de usuarios como primer objetivo

Gure Moneta lleva alrededor de dos años trabajando en la puesta en marcha de esta moneda. Según los datos facilitados por sus impulsores, el proyecto cuenta ya con unos 250 usuarios, entre particulares y establecimientos, incluidos alrededor de 40 comercios de Oarsoaldea y Baztán.

La meta fijada para finales de año es alcanzar el millar de usuarios. Para ello, los promotores deberán ampliar la red de negocios adheridos y conseguir que los consumidores incorporen el Heko a sus compras habituales.

La iniciativa cuenta con la colaboración económica de distintas instituciones, entre ellas los ayuntamientos de Rentería, Lezo, Oyarzun, Pasajes y Baztán, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno de Navarra y Udalbiltza.

El precedente del Eusko en el País Vasco francés

El Heko sigue la estela del Eusko, la moneda complementaria que comenzó a circular en el País Vasco francés en 2013. Este sistema cuenta con una red de particulares, establecimientos y entidades que utilizan la moneda para determinadas operaciones económicas.

Sus impulsores consideran que la experiencia del Eusko demuestra que este tipo de iniciativas puede consolidarse cuando existe una red suficiente de comercios y usuarios. Sin embargo, la implantación del Heko tendrá que superar sus propios retos, especialmente la captación de participantes y la facilidad para cambiar y utilizar la moneda.

La denominación elegida también tiene un significado propio. Según sus promotores, Heko combina referencias a términos como hegoalde y herritar, mientras que eko alude a la economía y la ecología, dos de los principios en los que se apoya el proyecto.

Aunque ambas monedas comparten la intención de fomentar la economía local, el Heko y el Eusko son sistemas diferentes. Sus responsables han expresado su disposición a colaborar en el futuro, especialmente para estudiar posibles fórmulas de cooperación transfronteriza.

La prueba decisiva llegará con su puesta en circulación. La aceptación de los comercios, la participación de los consumidores y la capacidad de mantener el dinero dentro de la red determinarán si el Heko consigue consolidarse más allá de las dos comarcas en las que está previsto su estreno.