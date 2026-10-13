El dueño de un bar deberá pagar 6.784 euros a un trabajador al que despidió por ir borracho al trabajo

Una empresa del sector de la hostelería tendrá que indemnizar con 6.784,39 euros o readmitir a un trabajador al que despidió por ir borracho al trabajo y por abandonar su puesto en el turno de noche, lo que dejó incompleta la plantilla. El despido, que en un principio el Juzgado de lo Social n.º 4 de San Sebastián declaró procedente, ha sido declarado improcedente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La sentencia se puede leer aquí.

La relación laboral entre el trabajador y la empresa comienza el 12 de julio de 2022, con un salario mensual de 2.084,43 euros con las pagas extra prorrateadas y una jornada partida, de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 24:00. Según la sentencia, entre 2022 y 2025, sin que conste una fecha concreta, este trabajador suele tomar alguna bebida en bares cercanos antes del turno de las 20:00. El gerente del bar le llama la atención en numerosas ocasiones, pero en tres años la empresa nunca le sanciona por ello ni por ninguna otra causa.

El 30 de junio de 2025, al incorporarse al trabajo, el trabajador golpea con una bayeta en la nalga a una compañera que estaba en la barra. Le causa un dolor importante, hasta el punto de que ella llega a llorar. Él le pide perdón, pero ella no acepta sus disculpas.

Llegó ebrio al trabajo y abandonó el turno de noche

El 6 de julio de 2025, el empleado llega al trabajo en estado de embriaguez. El encargado se lo reprocha, y el trabajador responde que algunos compañeros son malos trabajadores y que, si no está en condiciones, se va a casa. El gerente acude al vestuario para intentar evitarlo, pero el trabajador se cambia y se marcha. La empresa tiene que reorganizar el turno de cenas por falta de personal.

El 8 de julio, la empresa le abre un expediente disciplinario por los hechos del 30 de junio y del 6 de julio y le da dos días para presentar alegaciones. Un día después, el trabajador presenta sus alegaciones y niega los hechos. El 11 de julio, la empresa le despide por falta muy grave. Le imputa acoso sexual, faltas de respeto a los compañeros, embriaguez habitual y abandono del puesto de trabajo. El 6 de agosto tiene lugar el acto de conciliación ante la Delegación Territorial de Trabajo de Guipúzcoa, que termina sin acuerdo.

El 17 de marzo de 2026, el Juzgado de lo Social n.º 4 de San Sebastián declara el despido procedente. Descarta el acoso sexual, aunque considera la conducta inapropiada y soez. También descarta las faltas de respeto, pero da por probados la embriaguez habitual y el abandono del trabajo.

El TSJ del País Vasco declara improcedente el despido

Finalmente, el 29 de septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima el recurso del trabajador y declara el despido improcedente. El alto tribunal regional se basa en dos motivos:

No queda probada la embriaguez habitual, sólo la del 6 de julio. El abandono de media jornada sería, como mucho, una falta grave según el convenio colectivo de restauración de Guipúzcoa, de modo que el despido resulta desproporcionado.

Ante esto, la empresa tiene dos opciones. Puede readmitir al trabajador y abonarle los salarios de tramitación, a razón de 68,53 euros diarios. O puede pagarle una indemnización de 6.784,39 euros.