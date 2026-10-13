Una veintena de okupas desvalija una casa y vende hasta los azulejos

Una familia de Sevilla lleva cerca de tres años intentando recuperar una vivienda okupada en el número 10 de la calle Pedro del Toro y, pese a haber ganado dos veces en los tribunales, todavía no ha conseguido que se ejecute el desalojo. Mientras espera, denuncia que los okupas han ido vendiendo los enseres del inmueble, incluidos los azulejos antiguos que había en la casa, los marcos de las puertas, las camas, los muebles y hasta las rejas.

Según recoge el Diario de Sevilla, la sentencia que ordena el desalojo es firme desde abril de 2026, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmara el fallo de primera instancia. Sin embargo, los propietarios siguen pendientes de que se fije una fecha para recuperar la posesión del inmueble.

La familia denunció los hechos ante la Policía Nacional el 15 de enero de 2024. Más de un año después, en marzo de 2025, presentó una demanda judicial. La primera sentencia, dictada por el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, dio la razón a los propietarios, condenó a los okupas a multas y ordenó el desalojo de la vivienda. Los abogados de dos de los veinte okupas recurrieron la resolución, pero la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la sentencia el 10 de abril de 2026.

Pese a ello, la ejecución sigue sin materializarse. Según la información publicada por el medio sevillano, el juzgado solicitó el 28 de mayo información a la Policía Local para comprobar si la vivienda continuaba okupada y si las personas que permanecían en ella eran las mismas que figuraban en el procedimiento. La familia considera que esta comprobación está "retrasando innecesariamente la recuperación del inmueble".

En julio de 2026, el juzgado solicitó la ejecución de la sentencia contra los dos okupas que habían recurrido. Los propietarios presentaron un escrito para reclamar que la medida se extendiera a todos los condenados. El 8 de septiembre recibieron otro escrito en el mismo sentido, dirigido de nuevo contra los dos recurrentes. La familia ha presentado varios escritos para impulsar el procedimiento y conseguir que se señale el día y la hora del lanzamiento, pero sigue sin una fecha definitiva.

A la espera de recuperar la casa, los propietarios han denunciado que los okupas han vendido parte de los elementos que había en el inmueble. Según explicaron a Diario de Sevilla, la lista incluye camas, muebles, marcos de puertas, rejas y hasta los azulejos de Mensaque que se encontraban en la vivienda.

Para conocer su estado, ha tenido que recurrir a imágenes difundidas en un vídeo de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, que acudió a la casa en octubre acompañada por una patrulla de la Policía Local.

El Ayuntamiento exige obras

La familia acudió también al Ayuntamiento de Sevilla para denunciar la situación y pedir ayuda. Sin embargo, la respuesta fue una inspección urbanística que acabó requiriendo a los propietarios la realización de distintas obras, bajo apercibimiento de sanción.

En el escrito municipal, fechado en noviembre de 2025, se advertía de que la instalación eléctrica estaba conectada de forma irregular, con el consiguiente riesgo, y de que la vivienda carecía de agua. También se exigían labores de desinfección, desratización y desinsectación.

Zonas del edificio en malas condiciones- @vox_sevcapital

Los propietarios sostienen que no pueden acometer las obras mientras no recuperen el inmueble. Según recoge el periódico, el propio Ayuntamiento reconoce que la vivienda debe estar libre de okupas para poder ejecutar los trabajos. Además, advirtió del riesgo de incendio por las conexiones eléctricas irregulares y del peligro de desprendimiento de elementos constructivos, incluidos los balcones, donde se acumulan objetos.

Peleas y problemas de convivencia

A los problemas del inmueble se suman las quejas de los vecinos. Según recoge el mismo medio, los residentes de la zona han denunciado peleas frecuentes, robos, menudeo de drogas, prostitución, acoso a mujeres y malos olores en la calle.

Estado del edificio- @vox_sevcapital

Los propietarios aseguran que se han reunido con representantes del distrito y con la Policía Local y Nacional para intentar agilizar el procedimiento, aunque los agentes necesitan la correspondiente orden judicial para ejecutar el desalojo.