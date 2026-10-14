Civislend lanza dos nuevas oportunidades de inversión en Madrid y en Cádiz con una rentabilidad del 10% anual

Civislend, desde su lanzamiento en 2017, ha financiado ya 205 operaciones inmobiliarias, con 415M€ financiados hasta la fecha. Además, continúa acercando el acceso a la inversión inmobiliaria a pequeños y medianos inversores, permitiendo participar en proyectos desde 250 euros como inversión mínima.

El viernes 16 de octubre se abren a financiación dos nuevas oportunidades de inversión

A las 11:00 horas se abre a financiación el proyecto Residencial Tetuán en Madrid con una rentabilidad total del 10% en un plazo de 12meses, equivalente a un 10% TIN anual, con garantía hipotecaria de primer rango y con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes 3.

El proyecto trata de la concesión de un préstamo para financiar el desarrollo de una promoción de 9 viviendas, 4 garajes y 9 trasteros en un edificio residencial en el barrio de Tetuán (Madrid). El ticket del proyecto a financiar es de 1.725.000€.

A las 12:00 horas se abre a financiación el proyecto Norix Sotogrande 2 en Cádiz con una rentabilidad total del 15% en un plazo de 18 meses, equivalente a un 10% TIN anual, con garantía hipotecaria de primer rango y con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes 4.

El proyecto trata de la concesión de un préstamo para financiar el desarrollo de una vivienda unifamiliar de obra nueva en Sotogrande (Cádiz) El ticket del proyecto a financiar es de 750.000€.

El modelo de crowdlending inmobiliario permite que muchos inversores participen conjuntamente en operaciones inmobiliarias mediante financiación en deuda, obteniendo una rentabilidad fija en un plazo fijo. Este tipo de inversión se caracteriza por ofrecer horizontes temporales relativamente cortos —habitualmente entre 12 y 24 meses— y rentabilidades competitivas dentro del mercado alternativo. Además, todas las operaciones financiadas cuentan con estructuras de garantías asociadas a los activos o a las sociedades propietarias, reforzando así la estructura financiera de cada proyecto.

En este contexto, Civislend se ha consolidado como una de las principales plataformas de financiación participativa inmobiliaria en España. Con más de nueve años de trayectoria y bajo supervisión de la CNMV, la compañía ha canalizado más de 405 millones de euros en financiación y ha superado los 145 millones de euros reembolsados a inversores.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

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