La izquierda ha encontrado en los propietarios de vivienda en España uno de sus mayores enemigos políticos. El problema es que, mientras se demoniza y persigue a quien tiene una casa (o varias) en alquiler, se está debilitando una de las principales vías de las familias españolas para ahorrar, acumular patrimonio y asegurar su futuro.

Y es que la vivienda es para un gran número de hogares en España su principal activo patrimonial. Dicho de otra forma, es el resultado de décadas de trabajo y ahorro y una forma de protegerse frente a la incertidumbre económica.

Los datos recogidos en el informe que presentó ayer martes el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España así lo corroboran. Con las cifras de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España sobre la mesa, el documento destaca que la riqueza neta mediana de los hogares propietarios de su vivienda habitual alcanza los 239.320 euros, frente a apenas 6.400 euros entre los hogares que no son propietarios. Por tanto, vemos que la vivienda constituye una pieza central del patrimonio de las familias españolas.

Casi el 70% del patrimonio está en inmobiliario

Otro dato interesante que recoge el texto es que la vivienda habitual explica el 41,7% del patrimonio total de los españoles. En paralelo, el 26,9% corresponde a segundas viviendas y otras propiedades inmobiliarias, por lo que casi el 70% del patrimonio familiar pertenece a activos inmobiliarios. Estos porcentajes están muy lejos del patrimonio que eligen invertir los españoles en activos financieros (23%), tal y como se observa en la tabla.

Sin embargo, desde que Sánchez llegara a Moncloa, y con los recientes decretos de vivienda como último ejemplo del caos provocado en el mercado, las políticas del Gobierno no se han dirigido a favorecer la tenencia de vivienda en España. Todo lo contrario: se ha convertido al propietario en el responsable de una crisis que es derivada de la insuficiencia de oferta, principalmente. Ejemplo de ello es que, desde hace años, los contratos de alquiler tienen más restricciones y gracias a la prohibición de los desahucios de personas "vulnerables" el Ejecutivo ha puesto más dificultades a los propietarios para recuperar sus viviendas.

Así, el informe recuerda que la proporción de familias propietarias ha caído del 80,4% en 2014 al 72,1% en 2023 (último dato disponible), según los datos del Banco Central Europeo (BCE). Además, entre los propietarios menores de 35 años, la riqueza neta se encuentra en el nivel más bajo de la serie histórica iniciada en 2002. El gráfico siguiente recoge que solo los mayores de 64 años han logrado aumentar su riqueza en estos años.

Por tanto, que muchos jóvenes tengan dificultades para encontrar una vivienda también implica que cada vez tienen más difícil acceder a uno de los instrumentos tradicionales de acumulación de riqueza.

30 propuestas

El informe también recuerda que España se enfrenta a un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025. Según las cifras que recoge, en 2025 se crearon aproximadamente 245.000 hogares, mientras que se terminaron unas 92.000 viviendas. La distancia entre ambas magnitudes ayuda a explicar la presión sobre los precios en las zonas donde se concentra la demanda.

Por todo ello, los Gestores Administrativos han presentado 30 propuestas para solucionar los problemas del mercado, que han distribuido en 7 ejes de actuación con sus correspondientes plazos y administración competente:

Gobernanza y planificación, con un sistema nacional de indicadores para decidir y evaluar con datos fiables. Capacidad de producción, con un Programa Nacional de Producción Residencial centrado en las zonas con mayor déficit y el impulso de la construcción industrializada. Gestión estratégica del suelo, con un Inventario Nacional de Suelo Disponible, la movilización del suelo público y procesos urbanísticos que hoy superan de media los ocho años. Modernización de la Administración, con un expediente digital único y procedimientos más simples, para reducir plazos sin rebajar garantías. Acceso y rehabilitación, diversificando las fórmulas de acceso —alquiler asequible, cooperativas en cesión de uso, alquiler con opción de compra— y con un programa permanente de rehabilitación. Innovación y colaboración, con un marco estable de colaboración público-privada y reglas previsibles. Alquiler, temporalidad y confianza, con una garantía público-privada frente al impago, compensación automática al pequeño propietario, mediación rápida y un alquiler de temporada con causa objetiva.

Los Gestores recuerdan que "la vivienda forma parte de nuestro trabajo diario". Sus despachos tramitan "compraventas y contratos de alquiler, liquidan los impuestos de las transmisiones, gestionan la documentación de las hipotecas, solicitan licencias, presentan las operaciones ante los registros y acompañan a familias y empresas en las ayudas a la vivienda y a la rehabilitación".

A preguntas de Libre Mercado, su presidente, Fernando Santiago, confirma el miedo que existe "entre los pequeños empresarios y autónomos que tienen en alquiler algún inmueble para completar los ingresos de su actividad" tras la aprobación de los dos decretos de vivienda de Sánchez. "Hay mucha incertidumbre que está generando retirada de oferta del mercado. Y cuando hay escasez, sube el precio. Eso está claro y lo estamos viendo", añadió Santiago.