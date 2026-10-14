El aceite español se prepara para reconquistar China tras una rebaja del 50% en los aranceles

El aceite de oliva español domina las importaciones de este producto en China y a partir de 2017 será uno de los grandes beneficiados del acuerdo comercial alcanzado entre Pekín y Bruselas. El pacto contempla reducir a la mitad los aranceles que China aplica al aceite de oliva europeo, una medida que puede dar un nuevo impulso a las exportaciones españolas.

El 77% del aceite de oliva que compra China procede de España, que se ha consolidado como su principal proveedor. Según los datos de la Administración de Aduanas china consultados por Efeagro, las exportaciones españolas de aceite de oliva virgen extra al país asiático alcanzaron en 2025 los 108,1 millones de euros.

Hasta ahora, el producto soportaba un arancel del 10%. Con el nuevo acuerdo, el gravamen bajará al 5% a partir del 1 de enero de 2027 y se mantendrá en ese nivel durante los cuatro años siguientes, según fuentes comunitarias.

La rebaja puede mejorar la competitividad del aceite español en un mercado de enorme potencial, al reducir la carga fiscal que soportan las importaciones. El alcance de esa ventaja dependerá también de cómo se traslade el ahorro a los precios y de la evolución de la demanda china.

China recupera el gusto por el aceite español

El acuerdo llega, además, en un momento favorable para el sector. China fue uno de los mercados que más acusó el encarecimiento del aceite de oliva en 2023, cuando las importaciones chinas de este producto cayeron un 54%, según los datos difundidos por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

La subida de los precios frenó el consumo y las compras en un país que representa una oportunidad estratégica para los productores españoles. Sin embargo, los últimos datos apuntan a una recuperación.

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, China importó 34.400 toneladas de aceite de oliva, unas 14.000 más que durante los doce meses anteriores, de acuerdo con las cifras de la Interprofesional.

La combinación de una demanda que vuelve a crecer y unos aranceles más bajos puede abrir nuevas oportunidades para las empresas españolas. La reducción fiscal no garantiza por sí sola un aumento de las ventas, pero sí elimina parte de las barreras que encarecen el acceso a este mercado.

Para el sector oleícola español, que busca consolidar su presencia internacional, la noticia supone un incentivo adicional para recuperar el terreno perdido durante la escalada de precios y afianzar su posición frente a otros proveedores.

Helados, calzado y piezas de automóviles también se beneficiarán

El aceite de oliva no será el único producto europeo favorecido por el pacto. China también reducirá los aranceles que aplica al calzado, los helados y las piezas de automóviles procedentes de la Unión Europea.

Bruselas calcula que las exportaciones comunitarias por valor de unos 4.000 millones de euros se beneficiarán de estas rebajas. El ahorro en los impuestos que deberán pagar los importadores europeos ascenderá a unos 225 millones de euros.

El acuerdo se anunció el pasado viernes, tras la visita a Pekín del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, que se reunió con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y con el viceprimer ministro He Lifeng.

Las ventajas arancelarias forman parte de un pacto más amplio que incluye otros dos compromisos: mejorar el acceso europeo a las tierras raras chinas y limitar las exportaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables al mercado comunitario. En este último punto, Pekín se ha comprometido a reducirlas a 350.000 unidades.

Para Bruselas, la cuestión de los automóviles constituye uno de los objetivos centrales de la negociación. Para España, entretanto, la rebaja de los aranceles al aceite de oliva ofrece una oportunidad para reforzar las ventas de uno de sus productos agroalimentarios más emblemáticos en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento.