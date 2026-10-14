El FMI confirma el golpe para las familias: España será el gran país de la UE donde más subirán los precios este año

España cerrará el año con la tasa de inflación más elevada entre los grandes países de la UE. Así se desprende del último informe Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2026 elaborado por el FMI, donde el organismo ha actualizado sus previsiones sobre la evolución de las principales economías del mundo durante los próximos meses. De este modo, el organismo confirma las proyecciones que el pasado mes de septiembre formuló la OCDE sobre la evolución de los precios en nuestro país de cara al final del año.

España, líder en inflación

El organismo explica en su informe que "el aumento del costo de vida se ha convertido en una gran preocupación para los hogares en gran parte del mundo en los últimos años". En este sentido, el documento detalla que "lo que más ha preocupado son los aumentos bruscos en los precios de las necesidades básicas —comida, transporte y gastos relacionados con la vivienda, incluyendo los servicios de energía— tras grandes alteraciones en los mercados mundiales de materias primas, incluidas las que se han dado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y durante el conflicto en Medio Oriente en 2026".

De este modo, el organismo explica que "las crisis del costo de vida son poco frecuentes, pero pueden afectar gravemente a los hogares y amenazar la estabilidad macroeconómica". Así, asegura que "generalmente, son provocadas por choques que alteran los mercados mundiales de materias primas, y se caracterizan por aumentos sostenidos en los precios relativos de las necesidades básicas y caídas en los salarios reales". De hecho, el informe enfatiza también que "las expectativas de inflación, incluso a mediano plazo, también aumentan de manera persistente, creando difíciles decisiones de política.

Por otra parte, el FMI también explica que "la carga de las crisis del costo de vida recae de manera desproporcionada en los hogares de bajos ingresos". De acuerdo con el organismo, "como estos hogares dedican una mayor parte de su gasto a las necesidades básicas, experimentan una inflación significativamente mayor durante las crisis del costo de vida en comparación con los hogares de ingresos más altos".

Así las cosas, como podemos comprobar a continuación, España lidera las proyecciones de inflación entre las principales economías de la zona euro. Concretamente, según el FMI, la inflación al término del año se situará en el 3,7% en nuestro país —lo que supone siete décimas más que en su informe de perspectivas de la pasada primavera, superando además el 3,1% estimado para el conjunto de la eurozona y sólo por debajo del 3,8% que registrará Bélgica—.

FMI

Estos datos de inflación también nos alejan considerablemente de la evolución que seguirán en los próximos meses otros países de nuestro entorno. Al respecto, el informe del FMI detalla que Alemania cerrará el año con una inflación del 2,7%, mientras que en el caso de Francia los precios crecerán un 2,4%. Por su parte, en Italia la inflación se situará en el 3,3% al término del ejercicio.

En este sentido, cabe recordar que, tal y como hemos informado en Libre Mercado, este años España sufrirá una de las mayores subidas de precios en lo que llevamos de siglo. Precisamente, la OCDE detalló en un reciente informe —basados en las estadísticas disponibles hasta el 14 de septiembre— que la inflación cerrará este año 2026 en el 3,7%.

En consecuencia, si se mantuviera esta tendencia hasta final de año, el incremento de precios registrado sería el tercero más alto de lo que llevamos de siglo. De este modo, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al 3,7% de inflación que la OCDE proyecta para el año 2026 en España sólo le superaría el 4,1% registrado en 2008 y el 8,4 de 2022.

No obstante, no podemos olvidar tampoco que los precios podrían crecer incluso más de lo que proyectado por estos organismos. Y es que, según el último dato avanzado de IPC para septiembre, la inflación estaría rozando en estos momentos el 5% en España. Por tanto, aún existe la posibilidad de que el dato de inflación al cierre del año fuera el segundo más alto del siglo, sólo por detrás del 8,4% de 2022.