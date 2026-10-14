Feijóo apoyará en Bruselas la candidatura de Hernández De Cos, azote del Gobierno, para el BCE

Alberto Núñez Feijóo se reúne este jueves con sus colegas europeos del PPE en el conocido como summit, la reunión preparatoria de los grupos de cara al Consejo de Europa que aglutina a los presidentes de los 27 países de la UE. En el encuentro que mantendrá en Bruselas trasladará su respaldo a Pablo Hernández de Cos para ser el próximo presidente del Banco Central Europeo, según confirman fuentes del PP a Libertad Digital.

Se trata de un puesto clave que permitiría a España ganar peso a nivel internacional, especialmente ahora que las políticas económicas y migratorias de Pedro Sánchez mantienen alejado al país de la línea oficial marcada por Europa. La salida de Christine Lagarde está prevista para octubre del próximo año, pero ella misma ha manifestado sus intenciones de dejar el puesto unos meses antes de que expire su mandato.

Esto significa que la renovación del BCE podría producirse con otro Gobierno en España si, como auguran las encuestas, la derecha gana las elecciones el próximo 29-N. De ahí que el respaldo de Feijóo a De Cos sea determinante en estos momentos, cuando podría ser presidente de España en los próximos meses. España, Francia, Alemania y Países Bajos son los países que se disputan el cargo.

El prestigio de De Cos y sus opciones de lograr ser designado por el BCE han forzado al Gobierno ha elogiar su posible candidatura en las últimas fechas, pese a los duros varapalos que propinó al Ejecutivo en su etapa como presidente del Banco de España, cargo para el que fue sustituido por el exministro José Luis Escrivá, primera apuesta de Sánchez para el BCE, pero que ya parece descartada.

En su carta de despedida, el banquero lanzó una preocupante advertencia sobre la economía española. "Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos". Mensaje que acompañó de un gráfico que mostraba el problema.

Protagonizó varios choques con el Gobierno de Pedro Sánchez en materia económica. El más fuerte ocurrió en 2021, cuando el portavoz adjunto de Podemos, Rafael Mayoral, llegó a tachar de "impresentable" al banquero por el informe en el que su institución estimaba el coste en pérdida de puestos de trabajo por la última subida del SMI: "Habría que correrlo a gorrazos por impresentable", dijo Mayoral.

Fue sustituido después de elaborar una larga lista de informes que desacreditaban la política económica del Ejecutivo. La reforma de las pensiones de Escrivá, la Ley de Vivienda, la política de subsidios del paro, el impuesto por la puerta de atrás del que se beneficia el Gobierno con la inflación, son sólo algunos ejemplos.