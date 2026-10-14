El mapa inmobiliario del PSOE: estas son las viviendas que acumulan sus principales dirigentes

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Pedro Sánchez

En la declaración de bienes presentada por Pedro Sánchez se detalla que el presidente del Gobierno tiene en propiedad dos viviendas en Madrid y dos plazas de aparcamiento en la misma ciudad. A ello habría que añadir también el patrimonio de Begoña Gómez: concretamente, según La Razón, el matrimonio posee ocho propiedades, entre las que se encuentran seis viviendas y dos plazas de garaje.