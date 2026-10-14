El mapa inmobiliario del PSOE: estas son las viviendas que acumulan sus principales dirigentes
El Gobierno ha tratado de utilizar la vivienda como arma electoral de cara a los próximos comicios del 29 de noviembre. Sin embargo, lo cierto es que sus principales dirigentes acumulan notables carteras inmobiliarias que demuestran la hipocresía de los socialistas.
Montse Mínguez
Según publica El Español, la pareja de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, además de una treintena de pisos en España, posee dos sociedades en Panamá.
Patxi López
Según la declaración de bienes y rentas de diputados, disponible en la web del Congreso, Patxi López cuenta con una vivienda en Vizcaya, un apartamento en Cantabria y un piso en Vizcaya.
Óscar Puente
El ministro de Transporte, Óscar Puente, tiene en propiedad una vivienda en Alicante, tres viviendas en Valladolid y dos garajes en Valladolid.
Félix Bolaños
El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, cuenta con dos viviendas en Madrid, una vivienda en Almería y un garaje en Almería.
Pedro Sánchez
En la declaración de bienes presentada por Pedro Sánchez se detalla que el presidente del Gobierno tiene en propiedad dos viviendas en Madrid y dos plazas de aparcamiento en la misma ciudad. A ello habría que añadir también el patrimonio de Begoña Gómez: concretamente, según La Razón, el matrimonio posee ocho propiedades, entre las que se encuentran seis viviendas y dos plazas de garaje.
Yolanda Díaz
La ministra de Trabajo tiene en propiedad un despacho en La Coruña y una vivienda en la misma ciudad.
Isabel Rodríguez
En la declaración de bienes de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, figuran tres viviendas en Ciudad Real, un trastero en la misma ciudad y, además, dos plazas de aparcamiento.
Luis Planas
El ministro de Agricultura, Luis Planas, cuenta con cinco inmuebles, entre los que se incluyen dos viviendas en Córdoba, una en Málaga, una en Madrid y otra adicional en Marruecos.
Miquel Iceta
El patrimonio inmobiliario de Miquel Iceta, quien fuera presidente del PSC y ministro de Cultura y Deporte, está compuesto por 27 inmuebles repartidos entre las ciudades de Barcelona, Gerona y Menorca.
Margarita Robles
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene en propiedad dos inmuebles.
Reyes Maroto
Según su declaración de bienes, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, tiene una cartera compuesta por seis inmuebles, tres de ellos aparentemente viviendas.
Óscar López
Del mismo modo, de acuerdo con la información publicada por El Debate, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es propietario de cuatro inmuebles que incluyen tres viviendas repartidas entre Madrid y Segovia.
Mercé Perea
Asimismo, en Libre Mercado hemos informado de que la diputada del PSOE Mercé Perea es propietaria de trece viviendas y declara ingresos de 18.414 euros en rentas por alquiler.
Raquel Ruz
Tal y como hemos publicado en Libre Mercado, la candidata del PSOE a la alcaldía de Granada, Raquel Ruz, cuenta con un total de 19 inmuebles, según se detalla en su declaración patrimonial.