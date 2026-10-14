La candidata del PSOE en Granada pillada con 19 inmuebles se defiende: "Somos clase media"

Raquel Ruz, secretaria general del PSOE de Granada y candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad, se reivindica como una persona de "clase media" pese a figurar en su declaración patrimonial con 19 inmuebles, entre una vivienda de su propiedad y participaciones en otras 18 propiedades urbanas. La dirigente socialista ha defendido su patrimonio en una entrevista en Onda Cero Granada, donde ha restado importancia a sus participaciones inmobiliarias y ha acusado a quienes han difundido la información de querer perjudicarla políticamente.

"No soy una rica heredera, somos clase media. A mí es que me hace mucha gracia esto", afirmó Ruz cuando le preguntaron si se había sentido culpable por ser "una rica heredera". La socialista insistió en que su familia siempre ha sido "gente súper sencilla" y rechazó que los 18 inmuebles compartidos sean de su propiedad al 100%.

Sin embargo, su declaración de bienes recoge una vivienda habitual en Padul, de la que es propietaria al 100%, y participaciones en otros 18 inmuebles urbanos en Granada. El documento también refleja su participación en tres comunidades de bienes vinculadas al arrendamiento de propiedades. La información sobre su patrimonio ha sido publicada por El Español, que ha tenido acceso a su declaración de bienes e intereses patrimoniales presentada ante el Ayuntamiento de Granada en 2023.

Un patrimonio inmobiliario familiar

Según la declaración, la vivienda de la que es titular al 100% se encuentra en Padul y tiene un valor catastral de 143.125,62 euros. A ella se suman participaciones en 18 propiedades urbanas de Granada, con porcentajes que oscilan entre el 8,33% y el 33%. Entre estos inmuebles figuran viviendas, locales comerciales y propiedades de uso industrial.

La declaración incluye nueve inmuebles residenciales, tres de ellos alquilados en el momento de presentar la documentación, además de dos naves o inmuebles industriales y un local comercial. La gestión del patrimonio se articula a través de tres comunidades de bienes: Boteros C.B., C.A. Prayca y C.A. Carpe. La primera figura vinculada a 13 inmuebles en Granada; Prayca, a un local comercial, y Carpe, a una propiedad en Padul, según exponen desde El Español.

Ruz sostiene que estas propiedades proceden del patrimonio familiar y de las inversiones realizadas por sus padres y otros parientes. Según explicó en Onda Cero Granada, su familia regentó durante seis décadas un comercio tradicional y decidió invertir parte de ese dinero en rehabilitar un edificio en el centro de la ciudad hace más de veinte años.

La dirigente socialista también negó que las viviendas se hayan destinado al alquiler turístico. "Ninguna, nunca hemos tenido piso turístico en mi edificio, nunca", aseguró. En su versión, los inmuebles se destinan al alquiler residencial de larga duración y a viviendas para familias que, según dijo, "mantienen una vida de barrio".

Contra la especulación, pero con inmuebles en alquiler

La polémica llega después de que Ruz se sumara a las críticas socialistas contra la situación del mercado del alquiler y a los reproches al PP por votar contra los decretos de vivienda del Gobierno. La candidata socialista había defendido la movilización ciudadana frente a la especulación inmobiliaria y la "gentrificación de los barrios históricos".

El PP de Granada ha utilizado su declaración patrimonial para cuestionar ese discurso. La portavoz popular y diputada nacional Lourdes Ramírez ha acusado al PSOE de incurrir en "profunda hipocresía y doble moral" al presentar como abanderada de la defensa de los inquilinos a una dirigente que participa en un patrimonio inmobiliario familiar con numerosos inmuebles destinados al alquiler.

Socialismo en estado puro Raquel Ruz, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Granada con 19 inmuebles y 3 sociedades de alquiler: "Soy de clase media" https://t.co/7uRiQ0znTm — PP Granada (@ppgranada) October 14, 2026

Ruz, por su parte, considera que la controversia responde a una campaña para perjudicar su imagen política. "La información que tú has leído es errónea, está sesgada y, por supuesto, tiene una única finalidad de hacer daño a mi persona", sostuvo en la entrevista. "Espero que esta polémica absurda y ficticia" termine, añadió, después de insistir en que no tiene nada que esconder