La web inmobiliaria de la pareja de Montse Mínguez deja de funcionar

La página web de Nest Capital, el grupo empresarial del que Sergi Vélez, pareja de la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, es consejero delegado y propietario, ha dejado de funcionar.

Si se intenta acceder a la web de Nest Capital, sólo aparece el siguiente mensaje: "Web en construcción, estamos actualizando contenidos...". A continuación lo podemos ver:

Esto se produce después de la información de Artículo 14 , que revela que la pareja de la portavoz del PSOE posee decenas de pisos en alquiler de los que ha desahuciado a inquilinos. El Español ha añadido que la pareja de Mínguez tiene dos sociedades en Panamá además de sus 30 pisos en España. Sin embargo, gracias a unas capturas de pantalla mostradas en el programa Horizonte, de Cuatro, puede verse lo que decía la página antes del cierre:

"Nest Capital es un holding de empresas con más de 15 años de experiencia. Formado por arquitectos, urbanistas, project managers, construction manager, gestores de patrimonio, financieros y abogados trabajan con un sólo objetivo: proporcionar servicios inmobiliarios y de inversión integrales".

¿Qué ofrece Nest Capital?

Entre los servicios que ofrecía figuraban los siguientes:

Desarrollos inmobiliarios : "Especialistas en desarrollo inmobiliario con más de 15 años de experiencia, con capacidad de visión estratégica para el desarrollo y consolidación de activos inmobiliarios".

: "Especialistas en desarrollo inmobiliario con más de 15 años de experiencia, con capacidad de visión estratégica para el desarrollo y consolidación de activos inmobiliarios". Asesoramiento y gestión empresarial : "Ofrecemos soluciones de calidad que atiendan a las necesidades individuales de los clientes, con la flexibilidad y la rapidez que el mercado demanda para el desarrollo del negocio".

: "Ofrecemos soluciones de calidad que atiendan a las necesidades individuales de los clientes, con la flexibilidad y la rapidez que el mercado demanda para el desarrollo del negocio". Gestión patrimonial: "Administración y control de activos inmobiliarios por parte de nuestro equipo especializado".

En esas mismas capturas aparece Sergi Vélez como CEO de la empresa. La publicación de esta información no sentó nada bien a Montse Mínguez, que habló de un "ataque personal". Y eso que, desde el Gobierno, se calificó de "buitre" y "carroñera" a Urbagestión, la empresa propietaria del piso en el que residía Maricarmen.

Tanto esta información como las que hemos ido publicando en los últimos días están mostrando, una vez más, la hipocresía de los socialistas en materia de vivienda. Entre ellas, la venta de 70 edificios públicos a un fondo de inversión por parte de María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, o la venta de unos terrenos de Defensa en Lorca por más de dos millones de euros a otro fondo.

Mientras critican duramente a quienes se dedican al negocio inmobiliario y atacan desde el Gobierno a empresas particulares, no tienen ningún inconveniente en hacer ese mismo negocio. Es un claro ejemplo de "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago".