Las 22 tramas de corrupción y opacidad de Sánchez suponen un golpe de 5.432 millones

La corrupción y la opacidad que han salpicado al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE durante los últimos años dejan una factura económica de 5.432 millones de euros, según un nuevo estudio del Instituto Juan de Mariana (IJM). El centro de investigación ha identificado 22 tramas de ámbito nacional relacionadas con presuntas irregularidades, corrupción, falta de transparencia y deterioro institucional, a partir de una revisión de más de 2.300 informaciones periodísticas publicadas durante la última década.

El trabajo, titulado El catálogo de la corrupción y la opacidad sanchista, acompaña a una segunda investigación, Blindaje democrático, que analiza el deterioro de los contrapesos institucionales en España y propone reformas para reforzar la separación de poderes, la independencia judicial y los controles sobre la actuación de los gobiernos.

De las 22 tramas nacionales identificadas, doce presentan una dimensión económica cuantificable, mientras que las otras diez se relacionan con episodios de opacidad, captura institucional o mala praxis administrativa. La investigación diferencia entre 2.166 millones de euros clasificados como confirmados, mediante sentencias, actuaciones de organismos de control o decisiones de gasto público ya materializadas, y otros 3.266 millones vinculados a investigaciones judiciales todavía abiertas. Estas magnitudes comprenden contratos, rescates y otros importes bajo examen, por lo que no equivalen íntegramente a fondos públicos cuya malversación haya quedado demostrada.

La cifra de 5.432 millones tampoco incluye otros 5.000 millones de euros relacionados con adjudicaciones públicas que el informe considera opacas, al haberse tramitado sin concurrencia abierta. El IJM mantiene separadas ambas magnitudes porque la ausencia de competencia o transparencia en la contratación no constituye, por sí sola, una prueba de corrupción.

De Koldo y Ábalos a Cerdán y Plus Ultra: las doce tramas con factura económica

El catálogo sitúa entre los expedientes de mayor repercusión económica el caso Koldo-Ábalos, al que asocia hasta 700 millones de euros en contratos de obra pública bajo sospecha. La investigación afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, cuyas actividades han dado lugar a distintas líneas de investigación relacionadas con adjudicaciones, presuntas comisiones y posibles irregularidades en la contratación pública.

La importancia de este expediente va más allá de su cuantía. Según el IJM, el caso Koldo constituye una especie de "trama matriz" que ha permitido descubrir otras posibles irregularidades, a partir de las investigaciones de la Guardia Civil, las conversaciones intervenidas y los dispositivos electrónicos analizados. Entre ellas figuran las conexiones con el empresario Víctor de Aldama y con el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Precisamente, el caso Cerdán-Servinabar constituye otro de los grandes capítulos del inventario, con 537 millones de euros en adjudicaciones bajo sospecha. El estudio recoge las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acerca de un presunto sistema de comisiones vinculado a contratos de infraestructuras públicas y a la empresa Servinabar, relacionada con el entorno del antiguo número tres del PSOE.

Otro de los expedientes destacados es el relacionado con el rescate de Plus Ultra y las investigaciones acerca de José Luis Rodríguez Zapatero. El catálogo recoge 750 millones de euros vinculados al conjunto de operaciones de rescate de la SEPI examinadas en este ámbito, según la valoración que atribuye a la UCO. La cuantía no corresponde exclusivamente a la ayuda concedida a Plus Ultra, sino a un conjunto más amplio de operaciones investigadas.

También figura el caso Forestalia, al que el estudio atribuye 500 millones de euros en plusvalías asociadas a operaciones eólicas bajo sospecha, en el marco de las pesquisas sobre posibles irregularidades en la concesión de autorizaciones ambientales.

En el terreno de los rescates empresariales, el IJM incorpora igualmente 616 millones de euros correspondientes a la financiación pública recibida por Air Europa, entre los 475 millones canalizados a través de la SEPI y los 141 millones de financiación vinculada al ICO. El informe recoge las investigaciones sobre posibles irregularidades en la tramitación de estas ayudas, sin que el importe del rescate pueda identificarse automáticamente con un perjuicio económico definitivo.

El catálogo identifica asimismo 465 millones de euros de fondos europeos bajo investigación de la Fiscalía Europea, cerca de 300 millones asociados al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y otros 148 millones en contratos públicos y subvenciones concedidas a empresas relacionadas con familiares de distintos altos cargos políticos.

A estos expedientes se suman los 133 millones de euros en contratos públicos que el informe relaciona con las investigaciones en torno a Leire Díez y las llamadas "cloacas" del PSOE. También aparecen 25 millones de euros correspondientes a irregularidades denunciadas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y 8 millones vinculados a un contrato público adjudicado a una empresa del empresario Juan Carlos Barrabés, incluido en las pesquisas sobre Begoña Gómez.

La relación se completa con el caso Correos, empresa pública que acumuló 1.250 millones de euros de pérdidas entre 2018 y 2023, bajo una gestión que el informe cuestiona por sus posibles conexiones con otras investigaciones. El propio estudio distingue estas pérdidas empresariales de los fondos presuntamente desviados en otros procedimientos.

Otros 5.000 millones en adjudicaciones opacas y diez escándalos institucionales

Junto a los expedientes anteriores, el Instituto Juan de Mariana identifica un volumen de aproximadamente 5.000 millones de euros en contratos públicos adjudicados sin concurrencia abierta. La institución considera que esta magnitud refleja problemas relevantes de transparencia y competencia en la utilización de recursos públicos.

El importe no se incorpora a los 5.432 millones de euros del cálculo principal, precisamente para evitar que toda adjudicación no competitiva sea considerada automáticamente un caso de corrupción. Sin embargo, el estudio advierte de que la proliferación de procedimientos poco transparentes incrementa los riesgos de favoritismo, discrecionalidad y utilización ineficiente del dinero de los contribuyentes.

Por otro lado, el catálogo incorpora diez episodios adicionales de ámbito nacional que no reciben una valoración económica específica. Entre ellos figuran los procedimientos judiciales relacionados con el hermano del presidente, David Sánchez; el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; las investigaciones sobre irregularidades en la concesión de visados en consulados españoles; las controversias relativas a nacionalizaciones y al censo electoral; o las presuntas interferencias en instituciones de control y cuerpos de seguridad.

El inventario también examina actuaciones institucionales relacionadas con la gestión del accidente ferroviario de Adamuz, la DANA de Valencia, la crisis migratoria de Ceutay las dimisiones registradas en el Banco de España. En estos casos, el informe utiliza una definición amplia de las irregularidades institucionales, que incluye problemas de gestión y transparencia y no implica necesariamente la existencia de delitos de corrupción.

El alcance del catálogo tampoco termina en la Administración central. Sus autores han identificado al menos 16 expedientes adicionales de ámbito autonómico y municipal, que han decidido dejar fuera del cómputo principal para evitar confundir las responsabilidades correspondientes a distintas administraciones. Entre ellos figuran los ERE de Andalucía, el caso Faffe, diversas investigaciones relacionadas con adjudicaciones en Navarra y Aragón o el conocido como caso Mediador.

La corrupción y la debilidad institucional pueden costar 181.000 millones anuales de renta

Más allá del importe de los expedientes identificados, el Instituto Juan de Mariana advierte de que el verdadero impacto económico de la degradación institucional resulta mucho más amplio. La corrupción, la inseguridad jurídica y la pérdida de confianza en los organismos públicos pueden desincentivar inversiones, encarecer proyectos empresariales y desviar recursos hacia actividades improductivas.

Para ilustrar esa dimensión, el informe recupera una investigación de los economistas Francisco Alcalá y Fernando Jiménez, publicada por la Fundación BBVA y el IVIE en 2018, que estimó los beneficios económicos potenciales de una mejora de la calidad institucional española. En su escenario más conservador, la renta per capita podría aumentar un 10,7% si las instituciones alcanzasen el nivel esperable para el grado de desarrollo del país.

Aplicando esa estimación al PIB de 2025, el IJM calcula un potencial de 181.000 millones de euros adicionales de renta anual, equivalentes a unos 3.660 euros por habitante. No se trata de una cuantificación del coste directo de las tramas del catálogo, sino de una estimación del beneficio económico asociado a una mejora estructural de las instituciones.

Las comparaciones internacionales también sirven de apoyo al diagnóstico. España obtuvo 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2025, situándose en el puesto 49 de un total de 182 países. Además, aparece en el puesto 30 de las 37 economías de la OCDE incluidas en la clasificación de entorno legal y político del Índice de Derechos de Propiedad que reproduce el informe.

La Comisión Europea aporta otra referencia sobre la percepción ciudadana: según los datos recogidos por el estudio, el 92% de los españoles considera que la corrupción está extendida en el país.

Un programa de reformas para limitar el poder político

El diagnóstico sobre los 22 expedientes de corrupción y opacidad sirve como punto de partida para Blindaje democrático, el segundo documento presentado por el Instituto Juan de Mariana. La investigación sostiene que los problemas institucionales no pueden resolverse únicamente mediante cambios de gobierno, sino que requieren reformas capaces de limitar el poder político con independencia del partido que ocupe el Ejecutivo.

Entre sus propuestas destacan la despolitización del Tribunal Constitucional, incluida la posibilidad de integrarlo como una sala especializada del Tribunal Supremo, y la reforma del Consejo General del Poder Judicial para que los vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados, reduciendo así la intervención de los partidos.

En materia de contratación pública, el centro propone simplificar los procedimientos administrativos para favorecer una mayor concurrencia empresarial, al tiempo que se refuerzan las auditorías, los controles posteriores y las sanciones frente a las irregularidades. También reclama reducir la dependencia de las subvenciones públicas en la financiación de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, fortaleciendo los mecanismos independientes de fiscalización.

La agenda se completa con propuestas para reformar el Senado, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral, profesionalizar el Consejo de Estado y reducir la influencia del poder político sobre organismos como el CIS, RTVE y la SEPI. En estos dos últimos ámbitos, el documento contempla incluso distintas fórmulas de privatización.

El Instituto Juan de Mariana defiende, en definitiva, que la calidad democrática no debe descansar sobre la buena voluntad de los gobernantes, sino sobre instituciones y contrapesos que funcionen con independencia de quién ejerza el poder. Su propuesta consiste en reforzar las reglas y los controles que permitan, en palabras del propio estudio, "hacer más difícil el mal gobierno".