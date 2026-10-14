Los mejores memes sobre las viviendas de la pareja de Montse Mínguez

1 / 7

Aquí vemos a José Luis Ábalos vestido con una camiseta con el lema de "Soy feminista, porque soy socialista". A Montse Mínguez con otra camiseta con el lema de "La vivienda no es un negocio", y a José Luis Rodríguez Zapatero con una camiseta con el lema "Ser socialista es tener muy poco".