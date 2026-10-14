Los mejores memes sobre las viviendas de la pareja de Montse Mínguez
La información que revela que la pareja de la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, es consejero delegado de un holding inmobiliario, mientras la propia Mínguez y su partido critican a quienes hacen negocio con la vivienda, ha desatado una oleada de memes en las redes sociales.
Aquí vemos a José Luis Ábalos vestido con una camiseta con el lema de "Soy feminista, porque soy socialista". A Montse Mínguez con otra camiseta con el lema de "La vivienda no es un negocio", y a José Luis Rodríguez Zapatero con una camiseta con el lema "Ser socialista es tener muy poco".
En este meme se puede ver a Miguel Ángel Oliver (presidente de la Agencia EFE) dándole unos papeles a Pedro Sánchez e ironizando con que es la lista de diputados socialistas que no tienen ningún "chanchullo inmobiliario".
En este meme se puede ver a Montse Mínguez junto con un "gran tenedor", en clara referencia a que su pareja es un gran tenedor de vivienda.
En este meme se puede ver a Sergi Vélez junto con Montse Mínguez, y justo arriba una broma en referencia al apelativo de "buitre" que le han atribuido a su pareja.
Este meme sigue la misma línea que el anterior, donde se muestran dos imágenes. Una en la que aparece Montse Mínguez y su pareja, y en la otra imagen donde se ven dos buitres.
En este meme se puede ver a Monste Mínguez y a Sergi Vélez posando con una casa en miniatura bajo el título de "Decid Monopoly".
En este meme se puede ver a Miguel Ángel Oliver (presidente de la Agencia EFE) dándole unos papeles a Pedro Sánchez e ironizando con que es la lista de desahuciados por la empresa de la pareja de Mínguez.