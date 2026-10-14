Tuve el otro día la oportunidad de discutir con una inteligencia artificial. En concreto con Grok, la IA de Twitter, es decir, la inteligencia artificial desarrollada por xIA, la compañía de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y considerado uno de los empresarios más cercanos a las ideas de la libertad. Quizá por eso me resultó tan curioso que Grok tendiera más a la socialdemocracia que al liberalismo clásico. Hablamos de la vivienda, de la crisis subprime, de los fallos de mercado y del Estado como solución. Por supuesto, también de Maricarmen. Y sí, Grok estaba con Maricarmen. Con matices, eso sí. Aceptó mis argumentos sobre la legalidad del desahucio e igualmente se rindió a la evidencia de que había rechazado las distintas alternativas que se le habían dado, pero seguía sospechando que tras su desahucio se encontraban las sucias manos de los especuladores.

Fue la primera vez que, en la conversación, Grok defendió los fallos de mercado vinculados a cuestiones como la avaricia o la inhumanidad de los empresarios.

Nos enzarzamos en una discusión sobre el origen de los problemas que Grok atribuía al mercado y llegamos a la crisis subprime. Fue la IA quien sacó el ejemplo del estallido de la crisis hipotecaria en 2008 como un evidente fallo de mercado. Le hice recordar que sin la manipulación de los bancos centrales de los tipos de interés, nunca hubiera existido una crisis subprime como la que se vivió. Concedió que estaba en lo cierto, pero que igualmente, los fallos de mercado de la avaricia de los especuladores que decidieron empaquetar hipotecas en cédulas triple A, estaban detrás. Y de ahí no fui capaz de sacarla.

Terminamos cuestionando el papel del Estado, como garante de los intereses de la mayoría frente a los fallos de mercado. Tradicional marco mental de la izquierda y la socialdemocracia de todos los colores. Como liberal, recordé que la evidencia empírica había demostrado que el mercado era mucho mejor y más justo asignador de recursos que el Estado quien, en esencia, está controlado por hombres que no buscan sólo su propio interés, sino mantenerse en el poder y que en su acción de gobierno introducen distorsiones en el mercado que terminan provocando los problemas que luego atribuyen precisamente a ese mercado.

Grok calificó mis argumentos de "teoría económica austriaca clásica" y defendió que el Estado sigue siendo necesario para velar por los intereses de los más vulnerables.

Al final, llegué a la conclusión de que la inoculación del virus socialdemócrata según el cual el Estado es un mejor asignador de recursos que el mercado, lo ha inundado todo, incluso la más artificial de las inteligencias del más liberal de los tecnomagnates.