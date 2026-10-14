Que hay detrás del desahucio de Josefina: sus cinco hijos son mayores de edad

El pasado martes se suspendió el desahucio de Josefina, una mujer de 62 años que vive con sus cinco hijos en un piso de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid en Leganés. Era el segundo intento en una semana. Según la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Leganés, el lanzamiento ha quedado suspendido sin nueva fecha por la falta de alternativa habitacional y por un recurso presentado ante el juzgado. En este artículo vamos a explicar la historia de este caso.

La vivienda en la que reside Josefina junto con sus cinco hijos fue adjudicada por el antiguo IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), y el contrato quedó a nombre de su marido. La familia lleva en el piso desde el año 2000 (según se afirma en varios medios como Antena 3). Cuando falleció su marido (hace unos siete años), una inspección rutinaria de la propia Administración detectó que el titular ya no vivía y se pidió a Josefina que solicitara la subrogación para ocupar el lugar de su marido en el contrato.

Vive con sus cinco hijos mayores de edad

Josefina dice que presentó lo que le pidieron y que la solicitud fue admitida. Después le comunicaron que el expediente se había archivado por falta de documentación. Ella calcula que de aquello hace unos seis o siete años. La defensa de Josefina intentó que el contrato pasara a nombre de alguno de sus hijos, todos mayores de edad, e incluso llegó a otorgar un poder notarial, pero no tuvo éxito. Sin contrato en vigor, la AVS acudió a los tribunales para recuperar el piso.

Según la PAH a través de una nota de prensa, "desde la administración se le habría trasladado a Josefina que sus hijos ya son mayores de edad y que existen otras familias que necesitan más la vivienda pública. La familia rechaza este argumento y sostiene que su situación de vulnerabilidad no ha desaparecido porque los hijos hayan alcanzado la mayoría de edad. Uno de ellos, además, atraviesa graves problemas relacionados con el consumo de drogas, lo que agrava la situación familiar".

Ya en las últimas semanas, el 6 de octubre se produjo el primer intento de lanzamiento. La jueza aceptó un recurso de la defensa y lo aplazó al 22 de octubre para que la familia aportara la documentación pendiente. Sin embargo, al día siguiente la Policía Nacional notificó a la familia que el lanzamiento sería el 13 de octubre, nueve días antes de lo pactado.

El jueves 8 de octubre por la tarde, la AVS concretó a la abogada de Josefina que el papel que faltaba era un documento del Registro de la Propiedad de Leganés. Como el viernes era fiesta local en Leganés y el lunes fiesta nacional, no se pudo obtener a tiempo. Así, este martes 13 de octubre se produjo el segundo intento de lanzamiento, que ha quedado suspendido sin fecha.

La Administración alega que no tiene contrato y que otras familias necesitan más esa vivienda

En el caso de Josefina no consta que deba dinero a la Administración por el alquiler de su vivienda. Sin embargo, ocupa un piso público sin contrato a su nombre y la Administración le ha trasladado que hay otras familias que necesitan más esa vivienda. Desde la PAH apelan a la vulnerabilidad de Josefina: tiene reconocida una discapacidad que le impide trabajar y depende económicamente de sus hijos, uno de los cuales tiene graves problemas de consumo de drogas.

El Ayuntamiento de Leganés asegura que sus Servicios Sociales han intervenido en el caso y que, si la familia se queda en la calle y no tiene otro recurso, podría activar un alojamiento temporal de urgencia de varios días. La PAH considera estos ofrecimientos "insuficientes".