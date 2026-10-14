Sánchez prometió 862 viviendas públicas en Lorca y acaba vendiendo los terrenos a un "fondo buitre"

El alcalde de Lorca y presidente del PP del municipio murciano, Fulgencio Gil, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vendido un terreno de 700.000 metros cuadrados de suelo público, en el que prometió construir unas 862 viviendas sociales para jóvenes, a la sociedad inmobiliaria Ingrafam 2021 SL por un importe de 2.051.513,00 euros. Aquí se puede ver el resultado de la subasta de dichos terrenos.

Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Lorca, que nos ha explicado que "en Lorca hay unos terrenos que eran propiedad del Ministerio de Defensa desde hace muchos años [el Acuartelamiento de Carraclaca]. Con el tiempo, estos terrenos se quedaron sin uso y la gente los utilizaba como espacio de recreo, para salir a correr o ir en bicicleta, etc. Fue en el periodo de campaña de las elecciones municipales de 2023 cuando el Gobierno anunció que iba a construir miles de viviendas sociales [en torno a 180.000], aprovechando los terrenos del Ministerio de Defensa".

El alcalde Fulgencio Gil junto con Rosa María Medina, secretaria general del PP de Lorca.

"De hecho, Lorca era la quinta ciudad donde más vivienda social se iba a construir. La realidad es que en ese terreno no se pueden construir viviendas, porque no tiene servicios de ningún tipo: no tiene suministros de abastecimiento de agua ni de luz, ni espacios verdes, ni nada. Es como construir en mitad del campo o de una montaña. Desde el PP y desde todos los estamentos sociales de la ciudad se dijo que construir allí era un disparate y que era mejor reconducir el dinero de esa inversión a construir viviendas para jóvenes donde hacía falta, que era en el centro de la ciudad y en las pedanías", nos explican desde el consistorio.

En mayo del 2023, el entonces alcalde de Lorca, el socialista Diego José Mateos, anunció que "el Gobierno central ha previsto crear 862 viviendas a precios asequibles en Lorca" aprovechando los citados terrenos del Ministerio de Defensa, tal y como se puede comprobar aquí.

"No nos avisaron de la subasta de los terrenos"

De acuerdo con el Ayuntamiento, "no hubo ninguna contestación a esto. Ya en 2025, en el Senado, se preguntó al Gobierno si seguían adelante con el proyecto y dijeron que sí; tenemos la contestación por escrito. Y lo que nos hemos encontrado en julio de este año, y de casualidad, porque apareció en el BOE, pero nadie avisó al Ayuntamiento, es que sacaron a subasta los terrenos, de unos 700.000 metros cuadrados [688.484 metros cuadrados en específico], por un importe de 1,4 millones de euros. Cuando nos dimos cuenta de esto, presentamos un escrito al Ministerio de Defensa reclamando que se paralizara la subasta de los terrenos y que se cedieran al Ayuntamiento de Lorca para aprovechamiento y uso de los lorquinos".

"La respuesta del Ministerio de Defensa fue que nos invitaban a participar en la subasta, es decir, que pagáramos 1,4 millones de euros por los terrenos. Lógicamente, el Ayuntamiento de Lorca no tiene capacidad para pagar eso.

El proceso de subasta ha seguido adelante y el 7 de octubre se celebró la subasta pública, y un grupo, de los que el Gobierno llama "fondos buitre", la ha comprado por 2,05 millones de euros. Entonces hay un grado de cinismo y de hipocresía muy fuerte, porque están enfocando la campaña en que son los únicos que luchan contra la especulación inmobiliaria y los fondos buitre, mientras hacen estas subastas", terminan de explicarnos desde la entidad pública.

De esta forma, estaríamos ante un nuevo ejercicio de hipocresía de este Gobierno, que, mientras en su discurso dice estar muy en contra de los llamados "fondos buitre", en la práctica no tiene inconveniente en hacer negocios con ellos. Un caso similar lo contamos recientemente con María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, al vender 70 inmuebles públicos a un fondo de inversión.