Altex, una gestora capaz de ganar en las grandes caídas de mercado y aprovechar mejor las subidas

¿Cómo puede una gestora ganar cuando se producen grandes caídas en los mercados y aprovechar todavía mejor las subidas? Esta es la clave de Altex, una entidad que nació en 2003 cuando Carlos Dexeus, tras vender con éxito una startup, comprobó de primera mano las carencias y limitaciones del asesoramiento tradicional en la banca privada.

Con una dilatada experiencia previa en el sector bancario, decidió poner en marcha una gestora independiente capaz de aportar verdadero valor añadido al inversor. Para afrontar este reto optó por un enfoque disruptivo en el ámbito de la inversión: rodearse de un equipo de ingenieros, encabezado por Enrique Bailly-Bailliére, cuya metodología analítica está orientada a la resolución sistemática de problemas complejos mediante procesos rigurosos y disciplinados.

Así las cosas, Carlos Dexeus, fundador y presidente de Altex Asset Management, y Enrique Bailly-Bailliére, director general de la firma, han detallado en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio las claves que explican el éxito de la compañía. Así, han analizado la trayectoria de la gestora, su particular modelo operativo y la necesidad de que los ahorradores gestionen su patrimonio con visión de largo plazo frente al efecto destructivo de la inflación en el poder adquisitivo.