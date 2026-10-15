Amancio Ortega compra una torre de oficinas en Chicago por 490 millones de euros

Amancio Ortega, fundador y primer accionista de Inditex, ha adquirido a través de Pontegadea una torre de oficinas en Chicago por unos 550 millones de dólares, equivalentes a 490 millones de euros. La compra amplía la cartera inmobiliaria del empresario en Estados Unidos.

El inmueble se encuentra en el número 1 de North Wacker Drive, en el distrito financiero de Loop, y pertenecía a Irvine Company, la firma del empresario estadounidense Donald Bren. La torre cuenta con 51 plantas y tiene alquilado alrededor del 94% de sus espacios. Entre sus inquilinos figuran PwC, el despacho de abogados Barnes & Thornburg, Fitch Ratings y UBS.

Según la información publicada por CoStar, la operación figura entre las mayores transacciones de oficinas realizadas en Estados Unidos en 2026 y destaca por su volumen dentro del mercado inmobiliario de Chicago.

Una hipoteca de 353 millones de dólares

El precio de la operación incluye la asunción de un préstamo hipotecario titulizado de 353 millones de dólares, unos 315,3 millones de euros, que Irvine Company contrató en 2021. El préstamo tiene vencimiento en 2031 y un tipo de interés del 2,71%. Esta deuda forma parte de las condiciones financieras de la adquisición.

La compra se suma a otras propiedades que Pontegadea ya posee en la ciudad estadounidense. En 2023, el vehículo inversor de Ortega adquirió una torre residencial con 492 viviendas. Su cartera en Chicago incluye también el antiguo edificio del Esquire Theater, locales comerciales en North Michigan Avenue y el hotel Eurostars Magnificent Mile.

La expansión internacional de Pontegadea

Pontegadea canaliza las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega en distintos mercados internacionales. Su cartera incluye hoteles, naves logísticas, edificios residenciales, centros comerciales e inmuebles de oficinas en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá y Corea.

Durante 2025, la firma cerró diez operaciones inmobiliarias por un importe superior a los 1.655 millones de euros. Su modelo de negocio se centra en adquirir y gestionar grandes edificios no residenciales, principalmente oficinas situadas en zonas céntricas de las principales ciudades del mundo. La compra de Chicago se incorpora a esta estrategia de inversión inmobiliaria.