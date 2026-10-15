Barcelona aprueba subir un 150% el IBI a los propietarios de cuatro o más pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente una subida del 150% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los titulares de cuatro o más licencias de pisos turísticos. La iniciativa, que ha impulsado el Gobierno municipal de Jaume Collboni, ha salido adelante con los votos favorables del PSC, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Junts se ha abstenido y el Partido Popular y Vox han votado en contra.

La propuesta abre ahora un período de alegaciones antes de regresar al pleno municipal para su aprobación definitiva, prevista para diciembre. El consistorio defiende que el incremento fiscal busca desincentivar la actividad de los grandes propietarios de viviendas turísticas mientras Barcelona avanza hacia la eliminación de estas licencias en 2028.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha defendido la medida durante el pleno extraordinario celebrado este jueves y ha asegurado que el Ayuntamiento utilizará "todas las herramientas disponibles para combatir esta actividad" hasta que entre en vigor la eliminación prevista de los pisos turísticos, pues, según ha afirmado, "una vivienda no es un activo económico". Así, ha justificado la intervención municipal a fin de reducir los incentivos para destinar viviendas al alojamiento turístico.

Según los datos facilitados por el responsable municipal, Barcelona cuenta con 10.600 licencias de pisos turísticos activas. De ellas, unas 6.000 corresponden a titulares con cuatro o más licencias, el grupo al que se aplicará el incremento del 150% del IBI. Además, otros 1.200 pisos, pertenecientes a titulares con entre dos y tres licencias, quedarán sujetos a un recargo del 100% del impuesto.

Valls ha argumentado que estas cifras justifican la iniciativa y ha presentado la nueva fiscalidad como el inicio de un proceso para reducir el atractivo económico de esta actividad. La medida todavía no es definitiva y podrá recibir modificaciones durante el período de alegaciones. Desde el Ayuntamiento vinculan la aprobación de la subida fiscal a la estrategia municipal para reducir el peso de los pisos turísticos en el mercado residencial.

La aprobación inicial tras el intento del Gobierno de aprobar en la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos de vivienda después de que el Congreso los tumbara con los vostos en contra de PP, Vox y Junts.

El concejal de Junts Damià Calvet ha criticado al Gobierno municipal por no haber negociado previamente la propuesta con su formación. También ha puesto en duda su seguridad jurídica y ha acusado al Ejecutivo local de mostrar "tics turismofóbicos". No obstante, Junts se ha abstenido en la votación, lo que ha permitido que la iniciativa salga adelante sin contar con su respaldo explícito.

Desde Barcelona en Comú, la concejal Tània Corrons ha celebrado la aprobación inicial, aunque ha considerado que el incremento fiscal no será suficiente para frenar la especulación inmobiliaria en la capital catalana. "Es una medida insuficiente porque la especulación en Barcelona seguirá saliendo a cuenta", ha comentado. Por su parte, el concejal de ERC Jordi Castellana ha pedido al PSC que el nuevo recargo marque un cambio de orientación en sus políticas de vivienda, tanto en Barcelona como en Cataluña.

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha rechazado la iniciativa y ha criticado la gestión municipal de la vivienda. Ha señalado que el Ayuntamiento recurre a la presión fiscal en lugar de centrarse en aumentar la oferta residencial. "Como son incapaces de construir vivienda, se dedican a castigar a los que la tienen. Y eso se llama ensañamiento, ni más ni menos", ha declarado. Además, el PP ya criticó que tanto Collboni como Salvador Illa autorizaran la compra de un bloque okupado.

El presidente del grupo municipal de Vox, Gonzalo de Oro, también ha votado en contra. De Oro ha defendido que el Gobierno de Collboni pretende obtener rédito político del caso de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida después de ser desahuciada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro.