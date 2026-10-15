Cinco ataques de lobo en doce días y 30.000 euros de pérdidas: el calvario de un ganadero de Ávila

Javier García, ganadero de San Bartolomé de Pinares (Ávila), ha sufrido cinco ataques de lobos en apenas doce días. El resultado: cinco animales muertos, uno desaparecido y otro herido. En el último año, ha perdido cerca de una treintena de reses y calcula que los daños rondan ya los 30.000 euros.

Su caso refleja el problema al que se enfrentan numerosas explotaciones ganaderas mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una política de protección del lobo que, según denuncia Asaja Ávila, es "cínica e incomprensible" y no tiene suficientemente en cuenta los daños que sufren los ganaderos. La organización reclama un cambio urgente en la gestión de la especie y critica que el Ministerio para la Transición Ecológica siga defendiendo que su estado de conservación es desfavorable pese al aumento de las manadas registrado en España.

Cinco ataques en doce días

En el caso de Javier García, los ataques ya no afectan únicamente a terneros recién nacidos. También han muerto animales de mayor tamaño y añojos. En uno de los últimos episodios, el ganadero llegó a encontrar a un lobo alimentándose de una res a última hora de la mañana, a plena luz del día.

Las cifras hablan por sí solas. Cerca de treinta animales perdidos en un año y unos 30.000 euros en daños estimados. A los animales muertos se suman los desaparecidos, los heridos y el tiempo que el ganadero debe dedicar a comprobar el estado del ganado y tratar de evitar nuevos ataques.

"Cinco ataques en doce días no son convivencia. Son la evidencia de un problema de gestión que obliga a actuar", denuncia Asaja Ávila. La organización exige que las administraciones dejen de mirar hacia otro lado en las zonas donde los ataques se repiten. Los ganaderos necesitan medidas que reduzcan los daños, no únicamente explicaciones sobre la necesidad de conservar la especie.

El Gobierno ignora los datos de su propio censo

La gestión del lobo enfrenta al Ministerio para la Transición Ecológica con una amplia mayoría de comunidades autónomas. El pasado 22 de junio, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó un informe que considera favorable el estado de conservación del lobo en las regiones Atlántica y Mediterránea. Castilla y León respaldó el criterio, mientras que el Miteco votó en contra.

Además, el propio censo coordinado por el Ministerio contabiliza 333 manadas en España, un 12% más que en el anterior recuento, y reconoce una expansión moderada de la población y de su área de distribución.

Pese a ello, el Gobierno mantiene que el estado de conservación es desfavorable porque no se alcanza la referencia de 500 manadas que considera necesaria para garantizar la viabilidad genética de la especie a largo plazo.

Asaja critica que el Ejecutivo se aferre a esta interpretación sin dar suficiente importancia al crecimiento de la población, a la postura mayoritaria de las comunidades autónomas y a los daños que se producen sobre el terreno.

Europa, por su parte, ya ha rebajado el estatus del lobo de especie "estrictamente protegida" a "protegida", lo que permite a los Estados disponer de mayor flexibilidad para gestionar sus poblaciones sin abandonar su conservación. Sin embargo, esa posibilidad todavía debe traducirse en medidas efectivas para las explotaciones afectadas.

Imposible acreditar todos los daños

Los problemas no terminan con los ataques. En ocasiones, los ganaderos ni siquiera consiguen que se reconozcan todas sus pérdidas porque los animales desaparecen o los buitres y otros carroñeros alteran los restos antes de la inspección. Es lo que le ha ocurrido a Rubén Ayuso, ganadero de la zona de Bernuy Salinero. Desde el verano ha perdido cuatro terneros, pero únicamente ha podido acreditar dos.

Asaja Ávila reclama que los protocolos tengan en cuenta todos los indicios disponibles, incluidos los animales desaparecidos, las lesiones compatibles con ataques, los antecedentes acreditados y los restos alterados por carroñeros. "No puede exigirse al ganadero una prueba imposible y utilizar después la ausencia de esa prueba para concluir que el daño no existe", denuncia la organización.

La consecuencia es que el ganadero puede perder animales y, además, quedarse sin compensación por parte de los daños sufridos. Una situación que agrava el perjuicio económico de explotaciones que ya tienen que afrontar los costes de alimentación, combustible, instalaciones y mantenimiento del ganado.

Asaja exige medidas y compensaciones rápidas

La organización agraria reclama al Gobierno que aproveche el nuevo marco europeo para cambiar la gestión del lobo. Sus exigencias son concretas: "Control efectivo en las zonas con ataques graves y reiterados, reconocimiento realista de todos los daños e indemnizaciones rápidas e íntegras".

Asaja insiste en que no cuestiona la conservación de la especie, sino una política que, a su juicio, deja a los ganaderos sin una respuesta suficiente ante los ataques. "Lo que no aceptamos es que esa conservación se haga a costa del ganado, de la renta y del futuro de las explotaciones. Los ganaderos no pueden seguir pagando de su bolsillo una política de conservación diseñada por el Gobierno de España cuyos costes terminan soportando ellos. Donde los ataques son reiterados y la presión sobre la ganadería resulte insoportable, hay que gestionar, controlar y reducir esa presión", denuncia la organización.