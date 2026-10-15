¿Cuántos impuestos pagamos en España por tener una vivienda?

Comprar o alquilar una vivienda en España se ha convertido en una carrera de obstáculos. Mientras las Administraciones Públicas recaudan anualmente 52.200 millones de euros en tributos ligados al sector inmobiliario, la escasez de oferta y los altos precios han consolidado este problema como la primera preocupación social del país. De hecho, el barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre destaca que la preocupación por este tema ha repuntado 18,2 puntos, anotándose un nuevo récord como primer problema de España. Pero ante los problemas de acceso al mercado del alquiler, el Ejecutivo ha propuesto dos decretos en los que limita los precios de los mismos, prorroga los contratos de los inquilinos durante dos años e incluso indefinidamente -según el texto-, limita los alquileres por habitaciones y pone restricciones a los turísticos. Mientras tanto, también se centra en la compra de una primera vivienda y por eso, contempla préstamos de hasta 50.000 euros a tipo de interés 0 para los jóvenes que quieran adquirir una.

Y es que la baza de la compraventa de inmuebles reporta grandes beneficios a las arcas públicas. Según datos del Instituto Juan de Mariana, la carga fiscal a la hora de comprar una vivienda nueva representa hasta una cuarta parte (el 25%) del precio final. A esto se suma un déficit estructural del mercado, que acumula una falta estimada de 700.000 inmuebles, condicionada por trámites burocráticos y licencias que pueden demorar la construcción entre 10 y 15 años.

El impacto de los impuestos afecta a todas las etapas de la propiedad y a los distintos actores del sector. En la compra de obra nueva se aplica un 10% de IVA, al que se suma el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), entre otros. En el mercado de segunda mano: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), gestionado por las Comunidades Autónomas, oscila entre el 6% y el 10%. A la adquisición se añaden tributos locales como el IBI, la imputación de rentas en el IRPF para segundas residencias, la Plusvalía Municipal en caso de venta y el IVA aplicado a los suministros básicos como la luz (21%) o el agua (10%). Pero además si quieres donar la vivienda a un familiar, depende de la comunidad autónoma, deberás pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, igual si la has heredado. Por no hablar de las tasas municipales, las licencias, las plusvalías al adquirir el suelo, entre otros, por construir vivienda. Todo lo anteriormente citado hace que las administraciones públicas saquen rédito durante décadas de un bien de primera necesidad.