El bloqueo de Ormuz amenaza con disparar un 81% el precio de los cereales y desatar una crisis alimentaria

El bloqueo del estrecho de Ormuz dificulta el suministro de fertilizantes justo cuando se acercan las siembras. Si los agricultores no reciben a tiempo los insumos, las próximas cosechas y la cesta de la compra sufrirán las consecuencias. Cinco barcos diarios bastarían para reactivar los suministros, pero EEUU e Irán siguen sin cerrar un acuerdo.

En el caso de la Unión Europea, hablamos de un nuevo golpe a las carteras de los consumidores. En Asia y África, la situación podría acabar desencadenando una crisis alimentaria mucho más grave a nivel humanitario. La clave es que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo en las próximas semanas. Y el reloj corre: si los agricultores pierden la temporada de siembra, se acabó. Ni siquiera una reapertura posterior de Ormuz garantizará que las cosechas puedan recuperarse.

La advertencia la ha lanzado Jorge Moreira da Silva, subsecretario general de Naciones Unidas, en declaraciones a Reuters este miércoles. La organización lleva desde marzo trabajando en un mecanismo para permitir el paso de fertilizantes por esta vía estratégica, pero el plan sigue pendiente de un acuerdo entre Washington y Teherán. "Si perdemos esa temporada de siembra, la productividad agrícola caería significativamente y el impacto sobre los precios aumentaría", advierte Moreira da Silva.

La propuesta de la ONU es relativamente sencilla: bastaría con permitir el tránsito de cinco buques diarios para mantener el suministro hacia los países que más lo necesitan. Los barcos quedarían registrados y serían supervisados durante el trayecto, con un centro de coordinación en Omán. El mecanismo podría ponerse en marcha entre siete y diez días después de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo.

Pero las negociaciones continúan atascadas. Mientras tanto, los fertilizantes siguen teniendo enormes dificultades para salir del golfo Pérsico, más de seis meses después del comienzo del conflicto.

El precio de los alimentos, en el punto de mira

Las consecuencias potenciales son alarmantes. Un informe publicado en agosto por la Cámara de Comercio Internacional estima que, si la interrupción se prolonga, los precios internacionales de las materias primas podrían aumentar hasta un 81 % en los cereales, un 66 % en los cultivos oleaginosos y un 30 % en los productos de origen animal.

El estrecho de Ormuz es una pieza fundamental de esta cadena. Antes de la guerra, por esta ruta transitaba aproximadamente un tercio de la urea comercializada en el mundo, uno de los fertilizantes nitrogenados más utilizados, además de casi la mitad del azufre transportado por vía marítima, una materia prima esencial para fabricar otros fertilizantes.

El problema no termina ahí. El gas natural es fundamental para producir fertilizantes nitrogenados, por lo que las tensiones energéticas también repercuten en sus costes de fabricación. A ello se suman los problemas de transporte y la incertidumbre sobre cuándo volverán a circular con normalidad los cargamentos.

España ya paga la factura del fertilizante

Aunque la advertencia de Naciones Unidas se centra especialmente en los países de Asia y África más expuestos a la falta de suministros, España tampoco está al margen de la crisis. El encarecimiento de los insumos agrícolas ya se ha convertido en un quebradero de cabeza para agricultores y ganaderos.

El Estado ha destinado 665 millones de euros en ayudas directas para comprar fertilizantes en 2026. De esa cantidad, más de 504 millones ya estaban asignados o en proceso de pago a comienzos de octubre.

A pesar de ello, los agricultores también se enfrentan a la subida del precio del gasóleo agrícola. La consecuencia puede ser catastrófica: sacar el tractor es más caro, el abono está por las nubes y vender la cosecha no garantiza recuperar ese sobrecoste. Y el consumidor ya nota la presión en el supermercado. Según los últimos datos del INE, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 2,7 % interanual en septiembre, mientras que la inflación general se disparó hasta el 4,9 %, su nivel más alto desde febrero de 2023.