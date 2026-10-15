El Estado subasta los pisos de Sito Miñanco y Marcial Dorado con precios desde 213.000 euros

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acogerá el próximo 19 de noviembre una subasta de 26 lotes de propiedades incautadas por el Plan Nacional sobre Drogas. La convocatoria incluye inmuebles que ya habían salido a subasta sin encontrar comprador. Entre esos bienes figuran viviendas, locales comerciales y fincas vinculados a los narcotraficantes gallegos Sito Miñanco, Marcial Dorado y Manuel Abal Feijóo, conocido como Patoco.

Los pisos de Sito Miñanco en Pontevedra

El primero de los dos pisos vinculados a Sito Miñanco, cuyo nombre real es José Ramón Prado Bugallo, se encuentra en la calle Loureiro Crespo, 7, frente al Hospital Provincial de Pontevedra. Tiene más de 90 metros cuadrados, trastero y plaza de aparcamiento, y saldrá a subasta por 265.907 euros.

El segundo está situado en el número 26 de la calle Benito Corbal. La vivienda cuenta con 72 metros cuadrados y trastero, y su precio de salida se ha fijado en 224.872 euros.

La oferta incluye también otras dos propiedades relacionadas con el narcotraficante. Una es una vivienda unifamiliar situada en la urbanización O Rial, en Villagarcía de Arosa, cuyo precio inicial será de 213.058 euros. La otra se encuentra en Prado de Pradocelo, en Sangenjo, y saldrá a puja por 437.449 euros.

Una finca de Marcial Dorado con un edificio en construcción

Otro de los bienes destacados de la convocatoria es el lote número 24, que incluye una finca rústica situada en O Xufre, en la Isla de Arosa, vinculada a Marcial Dorado. En el terreno se encuentra un edificio en construcción de cuatro plantas y garajes. El precio inicial de la subasta supera el millón de euros, según los datos facilitados sobre la convocatoria.

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La subasta volverá a incluir diez locales comerciales vinculados a Marcial Dorado que ya habían salido a la venta sin encontrar comprador. Los establecimientos están distribuidos en una galería comercial situada entre las calles Rosalía de Castro y Mestre Mateo, en Santiago de Compostela. El conjunto saldrá a subasta con un precio inicial de 315.000 euros.

Fincas y un antiguo pub de Patoco

La relación de propiedades incluye asimismo bienes vinculados a Manuel Abal Feijóo, conocido como Patoco, fallecido en un accidente de moto en 2008.

Entre ellos figura un bajo comercial en la calle La Marina, en Portonovo, donde se ubicaba un pub, además de varias fincas situadas en los municipios de Oroso y Frades. El conjunto de estas propiedades saldrá a subasta por algo más de 150.000 euros.