El Sindicato de Inquilinos carga contra Oscar López y Montse Mínguez: "La hipocresía no tiene límite"

El Sindicato de Inquilinos, que convirtió el desahucio de Maricarmen en una de sus grandes banderas políticas hasta el punto de que acabó provocando un adelanto electoral en España, ha terminado señalando también a los socialistas. La organización lo ha hecho en varias publicaciones en X, poniendo el foco en la distancia entre el discurso del PSOE sobre la vivienda y lo que sucede cuando los afectados están cerca del propio partido.

El PSOE alimentó su propia campaña con el desahucio de Maricarmen y utilizó el caso y la muerte de la mujer para cargar contra el Partido Popular gracias al impulso que el Sindicato de Inquilinas le dio a la causa. Sin embargo, esa estrategia, que incluso provocó el adelanto electoral, amenaza con volverse en su contra. La organización ha cargado contra Óscar López y Montse Mínguez y ha denunciado que "la hipocresía a veces no tiene límite".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, fue uno de los socialistas que salieron públicamente a defender a Maricarmen. El dirigente llegó a asegurar que, con las medidas del Gobierno, la anciana no habría sido desahuciada. Pero la hemeroteca ha terminado volviéndose contra él. Según revela este jueves el periodista Javier Chicote, Óscar López, líder del PSM además de ministro de Transformación Digital, auspició desde su ministerio el desahucio de un inquilino de un piso propiedad de Muface.

La hipocresía a veces no tiene límite. Óscar López denunciaba el desahucio de Maricarmen mientras su ministerio avala el procedimiento para echar a un vecino de enfrente, según Artículo 14. El 11 de noviembre lo paramos todo. pic.twitter.com/MUk4E2nODM — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 15, 2026

"Es una vergüenza", señala el Sindicato de Inquilinas, "Óscar López denunciaba el desahucio de Maricarmen mientras su ministerio avala el procedimiento para echar a un vecino de enfrente, según Artículo 14". Y añaden: "Para señalar a Ayuso, desahuciar es intolerable. Cuando la responsabilidad llega a vuestro ministerio, ¿basta con cumplir el procedimiento?"

Montse Mínguez y las viviendas de su pareja

La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, también ha recibido las críticas del Sindicato de Inquilinas por las al menos 30 viviendas de su pareja, Sergi Vélez, destinadas al alquiler. También se ha informado de la existencia de dos sociedades en Panamá y de inversiones inmobiliarias valoradas en unos 6,2 millones de euros en el grupo empresarial familiar.

"Es una vergüenza y nada sorprendente: el PSOE promete combatir el rentismo mientras en sus filas están ganando dinero del negocio inmobiliario, incluso la portavoz que defendió los decretos", señala el Sindicato de Inquilinas en X.

Mientras la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, defiende que la vivienda sea un derecho la empresa de su pareja mantiene al menos 30 viviendas en alquiler. pic.twitter.com/Q36vBQ7hyy — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 15, 2026

"Para pedirnos el voto, la vivienda es un derecho. Para defender ese negocio, basta con que sea legal", añade la organización. "Con partidos rentistas la única alternativa es pararlo todo. Este 11 de noviembre vamos a la huelga general", afirman.