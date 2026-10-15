Golpe a los conductores: la escasez mundial de diésel se alargará hasta bien entrado 2027

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado su informe mensual de octubre sobre el mercado petrolero, en el que señala que la actual escasez de diésel se prolongará hasta bien entrado el segundo semestre de 2027, es decir, durante casi un año más. Esto hace prever que los precios sigan subiendo o, al menos, que no bajen.

"Se prevé que la demanda mundial de petróleo disminuya en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) interanuales en el cuarto trimestre de 2026, y en un promedio de 2,6 mb/d en el conjunto de 2026. A medida que la guerra con Irán se traduce en escasez de productos, en una subida vertiginosa de los precios del combustible y en un deterioro de las perspectivas económicas, el diésel representará el 25% de esta caída", explica el organismo internacional en el informe.

"La oferta de petróleo descenderá"

"La oferta mundial de petróleo aumentó en 2,5 mb/d con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 102,3 mb/d en septiembre, impulsada por los productores del Golfo. Arabia Saudí lideró el aumento de 2,1 mb/d de la OPEP+, mientras que los Emiratos Árabes Unidos encabezaron los incrementos de los países ajenos a la OPEP+. Se prevé que la oferta de petróleo registre este año un descenso medio anual de 5,8 mb/d, hasta los 100,7 mb/d, antes de invertir la tendencia y aumentar en 7,7 mb/d en 2027. Los nuevos ataques en el Golfo hacen que la recuperación sea frágil", añade la AIE.

Especialmente preocupante es la situación del diésel. Según la AIE, "los mercados de diésel continuaron sometidos a una presión considerable, ya que las prolongadas interrupciones del suministro obligaron a recurrir a las existencias fuera de temporada, antes del mantenimiento otoñal de las refinerías y del pico de demanda invernal. Las exportaciones mundiales de diésel en septiembre fueron 700.000 barriles diarios inferiores a las del año anterior, ya que la pérdida de 1,3 mb/d procedente de Rusia y Oriente Medio solo se compensó parcialmente con una mayor oferta de otros orígenes".

Los conflictos bélicos también se están dejando notar en los inventarios: "Las existencias mundiales de petróleo observadas disminuyeron en 10 millones de barriles en septiembre, ya que un nuevo descenso de 113 millones de barriles en las existencias en tierra se vio compensado en gran medida por un aumento del petróleo almacenado en el mar".

"Hasta el segundo semestre de 2027"

En cuanto al tiempo que se mantendrá la actual escasez de diésel, que está encareciendo este combustible, la AIE advierte de que "incluso con la rápida recuperación prevista de la actividad de refino hacia finales de año, la oferta de gasóleo no alcanza para cubrir la demanda en el cuarto trimestre de 2026, lo que sugiere que es improbable que se repongan los inventarios perdidos, más allá de las fluctuaciones estacionales habituales, antes del segundo semestre de 2027".

Es decir, incluso en un escenario favorable, la escasez de diésel no terminará antes del segundo semestre del próximo año, por lo que, en circunstancias normales, cabe esperar que los precios en las gasolineras no bajen.