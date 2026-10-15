La renta garantizada por el IMV supera al salario más frecuente de España

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en la prestación no contributiva por excelencia del Gobierno de Pedro Sánchez y también en la más polémica. Cada vez más personas en España dependen de su cobro, acumula un nivel de gasto desorbitado para las arcas públicas, desincentiva la búsqueda de empleo… Las evidencias sobre su ineficiencia son constantes.

Ejemplo de ello es que la cuantía de esta prestación se acerca cada vez más al salario más frecuente en España, una comparación que reabre el debate sobre hasta qué punto compensa trabajar cuando se estrecha tanto la distancia entre lo que alguien cobra por un empleo y lo que percibe mediante un subsidio.

En enero de 2026, el Gobierno revalorizó esta prestación un 11,4% (por encima del IPC), hasta situar la renta garantizada del IMV para un adulto que vive solo en 733,60 euros mensuales. Eso sí, esta cifra no implica que el beneficiario en cuestión esté cobrando el 100% de esa cifra gracias al IMV. Lo que hace el IMV es cubrir la diferencia si el beneficiario dispone de otros ingresos.

Como el IMV es compatible con otras rentas y pagas, "la cuantía del Ingreso Mínimo Vital para el beneficiario individual o la unidad de convivencia será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas", explica la Seguridad Social.

Supera al salario más frecuente en España

En este enlace oficial se pueden ver todas las cuantías que establece esta prestación y que alcanzan los 1.775,31 euros al mes en el caso de familias monoparentales con cuatro hijos. En este sentido, tal y como recoge Civismo en un informe publicado ayer miércoles, la cuantía media por hogar que se recibe por el IMV se sitúa en 546,8 euros mensuales. Además, para una "familia tipo" de dos adultos y dos menores, la renta garantizada del IMV alcanza los 1.394,45 euros mensuales, equivalentes a 16.733,40 euros anuales.

Resulta llamativo que la cifra anterior supere en un 7,43% los 15.575 euros anuales del salario más frecuente en España en 2025, como recoge el informe. "Aunque se trata de magnitudes de naturaleza distinta —renta garantizada del hogar frente a salario individual—, la comparación resulta ilustrativa de los posibles efectos sobre los incentivos laborales. Esta diferencia plantea interrogantes sobre los incentivos a la incorporación al empleo en los segmentos de menor remuneración del mercado laboral", señala el documento.

"La trampa de la inactividad"

Así, el informe alerta de la "trampa de la inactividad" que supone esta prestación creada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que "dificulta la reinserción laboral" de los beneficiarios. Y es que el IMV "hace que se eleve el salario de reserva" de los que cobran la paga, que es el sueldo mínimo que un individuo está dispuesto a aceptar para realizar un trabajo o cambiar de situación si se encuentra cobrando el paro o subsidios.

El informe de Civismo recuerda que "originalmente, en su creación en 2020, el IMV se diseñó como una prestación complementaria o top-up. Esto significa que la ayuda cubre exactamente la diferencia entre los ingresos del hogar y una renta garantizada".

Bajo este esquema, "por cada euro adicional de renta laboral, la prestación se reducía en un euro. Por ejemplo, si un hogar tiene garantizados 500 euros y obtiene 200 euros de ingresos laborales, la prestación se reduce hasta 300 euros. La renta total permanece así en 500 euros, pese a que el beneficiario incurre ahora en costes asociados al empleo, como transporte o conciliación. Al final del mes, el hogar sigue teniendo los mismos 500 euros, pero ahora cuenta con menos tiempo libre y más gastos (transporte, conciliación), de modo que el incentivo económico marginal a trabajar puede llegar a ser nulo", añaden.

Para corregir este problema, "en 2023 se introdujo un incentivo al empleo destinado a evitar que la prestación se redujera euro por euro al aumentar los ingresos laborales", continúa el texto. Sin embargo, "la evidencia disponible en 2025 no muestra un impacto estadísticamente significativo sobre la participación laboral. Una de las limitaciones del incentivo es su carácter retrospectivo, por lo que los beneficiarios no perciben un premio inmediato por trabajar. Por eso, esto puede generar la percepción de que el aumento de ingresos laborales presente se traducirá posteriormente en una reducción de la prestación o en una obligación de reintegro. Además, el incentivo al empleo se centra fundamentalmente en los ingresos y no en las horas trabajadas, lo que puede limitar su capacidad como herramienta de activación laboral. El diseño puede favorecer relativamente el empleo a tiempo parcial, ya que una jornada completa puede elevar la renta del hogar por encima de los umbrales de acceso y dar lugar a la pérdida de la prestación. La elevada permanencia en la prestación y el aumento del 7% observado en la probabilidad de trabajar tras dejar de percibirla sugieren que el diseño actual puede dificultar, en determinados casos, la transición hacia la autonomía económica", apuntan.

Menos probabilidades de trabajar

El informe de Civismo también aglutina diferentes datos que hemos ido conociendo en las distintas evaluaciones que se han hecho de esta prestación, como las de la Airef. Así, "la evaluación realizada por la AIReF identifica un efecto desincentivador progresivo y robusto: la percepción del IMV reduce en 3 puntos porcentuales la probabilidad de trabajar, equivalente a una caída relativa del 12% respecto a la situación previa de los titulares", recuerdan.

Además, los beneficiarios trabajan, de media, 0,6 días menos al mes, lo que representa una reducción del 11%. El desincentivo es mucho más intenso en menores de 30 años, hogares monoparentales y perceptores de cuantías superiores a la media, donde la caída de la participación laboral supera el 20%. "Incluso se observa el denominado 'efecto cicatriz' (entendido como la persistencia de efectos negativos sobre el empleo), puesto que estas consecuencias persisten incluso seis meses después de que los hogares dejen de percibir la ayuda", reza el texto.

Otro dato interesante es que los datos sugieren que el IMV "podría estar funcionando, en una proporción significativa de casos, más como una prestación de larga duración que como un mecanismo transitorio de incorporación al empleo". Y es que el 60% de los hogares recibe el IMV durante más de tres años y casi el 90% supera los doce meses, lo que genera una cronificación de la dependencia.