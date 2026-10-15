Las mejores frases de Montse Mínguez sobre la vivienda: "Con los fondos buitre o con las familias"

La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, acapara todas las críticas desde el martes, cuando se conoció que su pareja, Sergi Vélez, es consejero delegado de Nest Capital, un holding inmobiliario que se dedica, entre otras actividades, al alquiler de viviendas. Con 30 pisos en alquiler, la empresa es un "gran tenedor" según la Ley de Vivienda y según la propia Mínguez.

En principio, esto no debería suponer ningún problema, ya que se trata de una actividad perfectamente legal. El problema está en la doble vara de medir del PSOE, que critica duramente a quienes "hacen negocio con la vivienda" mientras sus propios dirigentes también lo hacen cobrando alquileres, o que arremete contra los "grandes tenedores" mientras una diputada socialista tiene 13 viviendas y la pareja de su portavoz nacional dirige una empresa con 30 pisos en alquiler.

A continuación, repasamos algunas de las declaraciones más recientes de la portavoz nacional del PSOE en materia de vivienda.

El 8 de septiembre de 2026, Mínguez afirmó en RNE que "de lo que se trata es de que la vivienda sea considerada como un derecho, no como un negocio". Así anticipaba lo que, apenas unas semanas después, se convertiría en real decreto.

"Con los fondos buitre o con las familias"

El pasado 2 de octubre, durante el debate en el Congreso sobre los decretos Maricarmen, Mínguez dijo en su intervención: "Vamos a ser claros, caretas fuera. Porque aquí de lo que se trata es de fondos buitre o de familias, de la especulación o de apoyar a la mayoría social". En los días siguientes se ha conocido cómo el PSOE ha presumido de reunirse con "fondos buitre" y de que estos inviertan en España, además de venderles patrimonio público para construir viviendas de lujo.

Ese mismo día, en la cadena SER, afirmó: "Hoy lo que se ha votado es que quieren fondos buitre, que quieren especulación, que el alquiler te suba de manera ilimitada, que quieren echar a la gente de sus barrios y que aparezcan pisos turísticos; quieren que haya desahucios".

El día 5 de octubre, Mínguez escribió el siguiente post en X:

Votar con V de vivienda

🌹💪 — Montse Mínguez (@montseminguez) October 5, 2026

"Votar con V de vivienda". Este tuit se ha vuelto totalmente en su contra en los últimos días.

Los desahucios son malos… menos si los hace su pareja

El colofón llegó este martes. Tras conocerse las actividades inmobiliarias de su pareja, y después de que se le recordara que su empresa ha llevado a cabo desahucios, Mínguez defendió que todo lo que hace la compañía es legal y llegó a afirmar que "si hay algún inquilino que no paga, se le desahucia". Es decir, los desahucios son un problema o no en función de quién los lleve a cabo. Estas palabras contrastan con lo que ella misma ha publicado en su cuenta de X.

El 4 de octubre, hace tan solo unos días, Mínguez citaba una publicación de Miguel Tellado, secretario general del PP, con este mensaje:

Tres mensajes para ti. Votaste NO a las familias vulnerables

Votaste NO a los jóvenes.

Votaste NO a los inquilinos y pequeños propietarios Cada desahucio llevará tu nombre Miguel. https://t.co/dq03cYEDeb pic.twitter.com/Bv7fXQgjUQ — Montse Mínguez (@montseminguez) October 4, 2026

"Tres mensajes para ti. Votaste NO a las familias vulnerables. Votaste NO a los jóvenes. Votaste NO a los inquilinos y pequeños propietarios. Cada desahucio llevará tu nombre, Miguel".

Y el 23 de septiembre publicaba lo siguiente:

La pasada legislatura el PP tenía 88 diputados. Pudimos limitar los alquileres y proteger a familias vulnerables del desahucio. Febrero 2026. Decreto antidesahucios:

172 SÍ.

177 NO. Faltaron 5 votos. Las votos no son solo números.

Deciden leyes.

Y las leyes cambian vidas. https://t.co/52vablfDsl — Montse Mínguez (@montseminguez) September 23, 2026

"La pasada legislatura el PP tenía 88 diputados.Pudimos limitar los alquileres y proteger a familias vulnerables del desahucio. Febrero 2026. Decreto antidesahucios: 172 SÍ. 177 NO. Faltaron 5 votos. Los votos no son solo números. Deciden leyes. Y las leyes cambian vidas".

Como vemos, cuando se trata de acusar a los adversarios y dejarlos en mal lugar, los desahucios son algo terrible, hasta el punto de afirmar que "cada desahucio llevará tu nombre". En cambio, cuando quien los lleva a cabo es la empresa de su pareja, el desahucio pasa a ser un simple trámite: "Si hay algún inquilino que no paga, se le desahucia". Todas estas declaraciones no hacen más que añadir un grado más de hipocresía al PSOE y, en este caso, a su portavoz nacional, Montse Mínguez.