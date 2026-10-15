Los jóvenes se interesan por invertir, pero necesitan más formación financiera

Invertir interesa a los jóvenes españoles. El 42% asegura tener un interés muy elevado por la inversión según una encuesta exploratoria realizada por Banco Santander. Sin embargo, cuando la pregunta pasa del interés al conocimiento, la cifra cae hasta el 12%. La distancia entre ambos porcentajes dibuja uno de los principales retos financieros de una generación que empieza a tomar decisiones que condicionarán su futuro económico.

Esta fue precisamente una de las realidades en las que la entidad financiera decidió poner el foco en las actividades programadas por el banco con motivo del Día de la Educación Financiera, celebrado el pasado 5 de octubre. Una iniciativa impulsada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ya se ha consolidado como la cita anual de referencia para poner en valor la importancia de este tipo de formación en las diferentes etapas de la vida de las personas y cuyo lema este año ha sido "Ahorra. Invierte. Avanza", un mensaje con el que se quiso destacar la contribución de la educación financiera al desarrollo de conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten gestionar mejor las finanzas personales y adoptar decisiones económicas más responsables y fundamentadas.

Si el pasado año Banco Santander centró sus esfuerzos en dirigirse a los colectivos financieramente más vulnerables con amplia información y consejos prácticos para evitar que las personas mayores sufrieran fraudes y abusos patrimoniales, en esta ocasión la actividad de la entidad ha puesto el foco en las personas más jóvenes.

La entidad ha realizado un estudio exploratorio entre personas de entre 18 y 30 años que muestra resultados muy interesantes.

Mientras que el 42% de los jóvenes consultados afirma tener un interés muy elevado por asuntos relacionados con la inversión, solo el 12% considera que sus conocimientos sobre esta materia son también muy altos.

Este salto entre deseo y realidad no solo se circunscribe al terreno de la inversión, sino que en el del ahorro sucede prácticamente lo mismo. En este sentido, solo el 22% de los encuestados reconoció dominar esa parcela tan importante del presente y del futuro de las personas, mientras que prácticamente todos los jóvenes consultados reconocen tener interés sobre cómo ahorrar de la mejor manera posible.

Al mismo tiempo, dos de cada tres encuestados son plenamente conscientes de que disponer de estos conocimientos será muy importante para tomar sus propias decisiones en los próximos cinco a diez años. Pero solo el 13% reconoce que su nivel actual de conocimientos financieros es alto.

La fotografía no es nueva. El macroinforme internacional "El valor de aprender", elaborado por Santander a partir de las respuestas de 20.000 personas en diez países ya mostraba el año pasado esa demanda de conocimiento: en España, el 71% de los participantes manifestó interés por ampliar sus conocimientos sobre ahorro y prácticamente el mismo porcentaje, el 67%, expresó lo mismo respecto a la inversión.

Con estos resultados y la realidad más que contrastada en la calle, Banco Santander desarrolló una agenda de actividades a lo largo de una semana con más de 40 sesiones de educación financiera por toda la geografía española a través del programa Finanzas para Mortales (FxM), la iniciativa sobre educación financiera promovida por la entidad y Santander Financial Institute (SANFI) que formó en 2025 a cerca de 37.000 jóvenes.

Además, Marco López, responsable de Negocio de Valores y Mercados en Banco Santander, fue el responsable de impartir un webinar sobre inversión para jóvenes en el que se abordaron conceptos básicos y claves para ayudar a los más jóvenes a adentrarse en ese mundo. "Nos encontramos", asegura López, "con una generación que tiene curiosidad por la inversión, pero que muchas veces no cuenta con las herramientas necesarias para distinguir entre información fiable y ruido. El interés ya existe; el reto es acompañarlo con conocimiento para que las decisiones se tomen con criterio".

Pero la labor de Banco Santander para acercar la educación financiera a todos no termina en ningún momento del año. Para todos aquellos jóvenes interesados, Santander pone a su disposición dos cursos gratuitos y online: El camino del inversor y El camino del trader, que pueden encontrar en la plataforma Santander Open Academy.

Además, Marcos López, entre otros especialistas, continuará con distintas sesiones formativas presenciales durante las próximas semanas en diferentes Work Café de Barcelona, Las Palmas y Valencia.

Porque si algo muestran los datos es que a los jóvenes españoles no les falta interés por tomar las riendas de su futuro financiero. El reto se mantiene en transformar esa curiosidad en conocimiento para que puedan tomar decisiones con criterio y seguridad.