Madrid vuelve a liderar el índice de competitividad fiscal y Cataluña se hunde al último puesto

La brecha tributaria entre las comunidades autónomas españolas sigue siendo enorme. Vivir, trabajar, ahorrar, invertir, heredar o comprar una vivienda en Madrid no tiene las mismas consecuencias fiscales que hacerlo en Cataluña, Asturias o Aragón. Así lo refleja la décima edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), elaborado por Fundalib y la Tax Foundation, que compara más de sesenta variables relacionadas con el IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y los impuestos propios aprobados por cada autonomía.

Madrid conserva en 2026 el primer puesto, con una nota de 7,12 puntos sobre diez. Por detrás aparecen Vizcaya, con 6,77; Álava, con 6,74; Guipúzcoa, con 6,60; y Canarias, con 6,38. En el extremo contrario, Cataluña obtiene apenas 4,45 puntos y ocupa la última posición. Tampoco salen bien paradas Asturias (4,80), Aragón (5,01) o Castilla-La Mancha (5,60). Entre el primer y el último territorio hay, por tanto, una diferencia de 2,67 puntos, reflejo de modelos fiscales autonómicos radicalmente distintos.

Fuente: IAFC

La Comunidad de Madrid no encabeza el índice porque sea la mejor situada en absolutamente todos los impuestos, sino porque combina buenas posiciones en prácticamente todos ellos. En IRPF ocupa el cuarto puesto; en Patrimonio, el segundo; en Sucesiones, el noveno; en ITP y AJD, el segundo; y en impuestos propios, el primero. Esta regularidad explica por qué ninguna otra autonomía consigue desbancarla de la primera posición global.

Fuente: IAFC

El informe señala, además, que Madrid todavía podría mejorar. Entre otras medidas, recomienda establecer una deflactación automática de los tramos del IRPF y de los mínimos personales y familiares para evitar que la inflación provoque subidas fiscales encubiertas. También plantea reducir hasta el 8% el tipo autonómico del primer tramo, siguiendo el ejemplo de Extremadura y La Rioja. Es significativo que, incluso partiendo de la primera posición nacional, el margen de reforma identificado por el estudio continúe pasando por reducir y simplificar la carga tributaria, no por incrementarla.

El contraste con Cataluña resulta particularmente llamativo. La comunidad catalana no solamente ocupa el último lugar del ranking general, sino que mantiene el doble de impuestos autonómicos propios que el promedio del resto de comunidades y no ha introducido reformas fiscales relevantes durante 2026. Además, aparece entre las peores autonomías en IRPF y ocupa también las últimas posiciones en ITP y AJD. En la compra de vivienda usada, por ejemplo, Cataluña aplica una tarifa progresiva que puede alcanzar el 13%, frente al 6% vigente en Madrid y Navarra o el 6,5% de Canarias.

Valencia y Navarra avanzan; Galicia y Castilla y León retroceden

El ranking de 2026 también revela movimientos interesantes en la zona media. Canarias adelanta a La Rioja y se sitúa quinta después de haber deflactado un 2,1% su escala autonómica del IRPF. Baleares gana una posición, hasta la undécima, y Navarra sube dos puestos, desde el 14 hasta el 12. La Comunidad Valenciana también escala dos posiciones y pasa del puesto 16 al 14. Por el contrario, Castilla y León pierde dos puestos, Galicia cae otros dos y Castilla-La Mancha retrocede uno.

El caso valenciano resulta especialmente ilustrativo porque demuestra hasta qué punto pequeñas reformas pueden modificar rápidamente la posición competitiva de una región. En 2026, el Gobierno autonómico redujo entre 0,15 y 0,60 puntos los tipos marginales del IRPF, aprobó nuevas rebajas de 0,10 puntos para 2027, rebajó del 10% al 9% el tipo general del ITP para inmuebles de hasta un millón de euros y redujo el AJD del 1,5% al 1,4%. Además, elevó de uno a dos millones de euros el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio. El resultado ha sido un avance de dos puestos en el índice general y de cinco posiciones en el subíndice de ITP y AJD.

Sin embargo, Valencia sigue arrastrando uno de los IRPF más agresivos de España. El estudio calcula que es la autonomía donde más impuestos soportan tanto las rentas medias-altas como las rentas altas. Para un contribuyente con 257.250 euros de salario bruto anual, Valencia aparece como la región más gravosa, seguida de La Rioja, Navarra, Canarias y Asturias. En el extremo contrario figuran Madrid, Castilla y León, Murcia, Galicia y Andalucía. Además, Valencia y Navarra cuentan con once tramos de IRPF, frente a los cinco existentes en Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Murcia.

Navarra constituye otro ejemplo de cómo una reforma puede mejorar rápidamente la posición relativa de un territorio. La comunidad foral sube dos puestos gracias, fundamentalmente, a los cambios introducidos en el IRPF. Para 2026 se elevó de 10.500 a 12.500 euros el umbral de rendimiento neto del trabajo que permite aplicar una reducción de 1.400 euros y se incrementó en 1.280 euros el mínimo personal de los contribuyentes con rentas inferiores a 17.500 euros. Aun así, el informe considera que Navarra mantiene una fiscalidad excesivamente elevada para las rentas superiores a 35.000 euros y recomienda rebajar en 4,5 puntos sus tipos máximos.