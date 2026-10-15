En un mercado inmobiliario marcado por la escasez de vivienda y las dificultades para acceder al alquiler, Nueva York ofrece un claro ejemplo de las consecuencias del intervencionismo y del control sobre los precios del alquiler. Y es que en la ciudad norteamericana, mientras miles de personas buscan un apartamento, hay viviendas que permanecen cerradas porque sus propietarios consideran que rehabilitarlas no resulta rentable. Así lo detalla The Wall Street Journal, que destaca cómo "se supone que la estabilización de los alquileres hace que la vivienda sea más asequible, pero, en cambio, está dificultando la búsqueda de un apartamento".

¿Quién es Zohran Mamdani? Zohran Mamdani es un político estadounidense nacido en Uganda miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021, miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​ Actual alcalde electo de la ciudad de Nueva York desde el 05 de noviembre de 2025. De 34 años y cercano a la izquierda radical, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán. Su mujer Rama Duwaji, pese a haber mantenido un perfil discreto, ha sido esencial en su campaña. Duwaji, de ascendencia siria y formación internacional, es una artista visual con una obra de marcado carácter político. Pese al perfil que han querido dibujar de él, Mamadani es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, y creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón. Si sus propuestas económicas son preocupantes y podrían llevar a Nueva York a la ruina, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. En redes sociales, la victoria de Mamdani ha sido recibida con división de opiniones, y muchos neoyorquinos lo consideran "una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S". Leer más

Fracaso del intervencionismo

La ciudad de Nueva York tiene más de 57.000 apartamentos vacíos sujetos a la estabilización de alquileres, según publica The Wall Street Journal. Lo cierto es que muchos de estos inmuebles necesitan reformas importantes, pero sus propietarios aseguran que los límites legales a las rentas les impiden recuperar la inversión necesaria para devolverlos al mercado. Así, el resultado es que, en determinados casos, mantener una vivienda cerrada puede resultar más barato que repararla.

Concretamente, el medio muestra en un reportaje que el caso de un apartamento que necesita una rehabilitación completa y cuyo alquiler está limitado a 672 dólares mensuales por mandato legislativo. Al respecto, uno de los propietarios asegura que, en este contexto, la renta tendría que situarse en torno a los 3.000 dólares para recuperar la inversión, una cantidad que no pueden cobrar bajo las condiciones actuales.

En Nueva York, decenas de miles de propietarios que tienen pisos con alquileres congelados los dejan vacíos y sin reformar porque pierden dinero si los renuevan y los alquilan. El socialismo es el mayor destructor de riqueza jamás creado por el hombre.

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En este sentido, el principal obstáculo que señalan los propietarios es la diferencia entre el coste de las obras y la subida de alquiler que permite la normativa. De este modo, en el apartamento mostrado por The Wall Street Journal la rehabilitación podría alcanzar los 120.000 dólares una vez terminados los trabajos. Sin embargo, este mismo medio explica que la inversión destinada a mejoras que los propietarios pueden utilizar como referencia para incrementar el alquiler están limitadas a 50.000 dólares, con un periodo de recuperación de 15 años.

Esta diferencia condiciona la decisión de acometer las obras: aunque la vivienda pueda volver a alquilarse después de la rehabilitación, los ingresos permitidos no compensarían necesariamente el desembolso que exige su puesta a punto. Precisamente, uno de los propietarios entrevistados por este medio sostiene que necesitaría cobrar alrededor de 3.000 dólares mensuales para recuperar la inversión en el apartamento, frente a los 672 dólares que permite la renta actual. De este modo, la diferencia ilustra el problema económico que plantea rehabilitar inmuebles sometidos a límites de alquiler cuando acumulan décadas de uso y requieren intervenciones importantes.

En este sentido, este medio explica que existen más de 57.000 apartamentos con alquiler estabilizado que están vacíos en Nueva York. Y, precisamente, según destaca The Wall Street Journal, muchos de ellos tienen características similares al inmueble mostrado: estuvieron ocupados durante décadas y quedaron necesitados de reparaciones importantes cuando sus últimos inquilinos se marcharon.

Escasez de vivienda en Nueva York

Todo ello se produce en un contexto de gran escasez de vivienda en Nueva York, lo cual demuestra que este tipo de medidas lo que hacen es agravar el problema que, supuestamente, se pretende resolver. Precisamente, The Wall Street Journal señala que estos casos muestran cómo, pese a la intención de hacer más asequible la vivienda mediante la estabilización de los alquileres, las restricciones existentes pueden dificultar que algunos apartamentos vuelvan a ocuparse.