Pánico entre los propietarios con Sánchez: el 89% de las inmobiliarias constata retirada de pisos

Durante la semana en que se aprobaron –y fueron tumbados– los dos reales decretos-ley de vivienda del Gobierno, ya contamos que la oferta de alquiler se había reducido en 4.290 viviendas en sólo tres días, entre el 28 y el 30 de septiembre, según el Observatorio del Alquiler. Aunque el Congreso de los Diputados los rechazó con los votos del PP, Vox y Junts, el Gobierno volvió a aprobarlos el 6 de octubre, con algunos cambios, para someterlos a la Diputación Permanente, una maniobra que, como hemos explicado, podría constituir un fraude de ley.

Pues bien, de acuerdo con un reciente informe de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), el 88,9% de las agencias inmobiliarias constata incidencias en el mercado del alquiler habitual por parte de los pequeños propietarios tras las medidas contenidas en los decretos de vivienda. Dicho informe exprés se ha realizado a partir de más de 600 agencias encuestadas en las principales capitales de provincia y ciudades de España.

Retirada de viviendas y congelación de contratos

La principal consecuencia de estas medidas ha sido la retirada de viviendas del mercado del alquiler residencial habitual, señalada por el 78,1% de las inmobiliarias, con una media de 3,78 inmuebles por agencia. En este sentido, el 72,4% de las agencias registra la paralización o freno en las firmas de alquiler (con una media de 2,75 contratos congelados), el 56,6% de las agencias constata el cambio de propiedades hacia la venta (2,26 inmuebles de media) y el 38,9% detecta el desvío de ofertas hacia el alquiler de temporada o por habitaciones (1,76 de media). Sólo un 11,1% de las agencias no declara ningún tipo de cambio en su actividad.

En términos absolutos, esta asociación de agencias inmobiliarias estima que se han producido 5.758 operaciones. En concreto, se han registrado 2.067 viviendas retiradas del mercado de alquiler habitual, 1.224 trasvasadas a la compraventa y 944 desviadas a otras modalidades de arrendamiento (lo que suma un total de 4.235 inmuebles retirados o desviados del arrendamiento residencial), a los que se añaden 1.523 firmas bloqueadas.

Las próximas semanas podría empeorar la situación

Según FAI, durante las próximas semanas la caída en el volumen de operaciones de alquiler podría situarse entre el 25% y el 30%, debido tanto al freno de las firmas como a la retirada y desvío de inmuebles a otros usos. En este sentido, el presidente de FAI, José María Alfaro, ha manifestado "comprender y compartir el malestar social y el clamor popular ante las dificultades de los desahucios", aunque ha alertado de que los recientes cambios normativos están teniendo "graves consecuencias".

También ha advertido que "la caída o retraso en las firmas pone en riesgo el futuro de numerosas familias que se han quedado sin alternativa de arrendamiento". Además, ha señalado que "las medidas no han tenido en cuenta a los pequeños propietarios al no concretar ni garantizar de forma completa la protección frente a impagos, la cual queda supeditada a un laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones".

Así pues, las consecuencias negativas de las últimas políticas del Gobierno en materia de vivienda siguen aflorando, y su alcance dependerá del tiempo que permanezcan en vigor.