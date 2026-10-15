Un empresario salva Duralex con una inversión de 16 millones de euros

La histórica empresa francesa Duralex, conocida por sus vasos y vajillas de vidrio templado, continuará su actividad gracias al plan de adquisición que ha presentado el empresario Cédric Meston, aprobado este miércoles. La operación contempla mantener 155 de los 220 puestos de trabajo de la compañía y una financiación de 16 millones de euros para garantizar la continuidad del negocio.

La firma, fundada en 1945, atravesaba una nueva crisis después de que fracasara el proyecto cooperativo que impulsaron sus trabajadores. La empresa había recurrido en varias ocasiones a procedimientos concursales durante las últimas dos décadas, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y las dificultades para mantener en funcionamiento sus hornos. La propuesta de Meston permitirá conservar 155 empleos de un total de 220, más del 70% de la plantilla actual. Los trabajadores que continúen en la empresa lo harán con contratos indefinidos, según los detalles del plan difundidos tras su aprobación.

La operación se centra en la fábrica de La Chapelle-Saint-Mesmin, situada en el departamento francés de Loiret, donde Duralex mantiene su actividad industrial. El proyecto prevé una financiación total de 16 millones de euros, de los que seis millones procederán de ayudas públicas. El respaldo económico incluye préstamos de la región Centro-Valle del Loira y de Orléans Métropole, además de financiación estatal.

El objetivo es garantizar la continuidad de una empresa con una larga trayectoria en la fabricación de vidrio templado, un material conocido por su resistencia frente a los golpes y los cambios de temperatura.

Procedimientos concursales

La situación de Duralex se ha deteriorado durante los últimos años, especialmente por el aumento de los costes energéticos. La fabricación de vidrio requiere hornos que consumen grandes cantidades de energía, por lo que el encarecimiento de este recurso ha presionado las cuentas de la compañía. Las dificultades llegaron a obligar a la empresa a detener durante varios períodos el funcionamiento de sus hornos. Estos parones afectaron a su capacidad de producción y agravaron los problemas de una firma que ha pasado por cinco procedimientos concursales en las últimas dos décadas.

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En septiembre de 2024, el Tribunal de Comercio de Orléans validó una propuesta de los propios trabajadores para adquirir la empresa y transformarla en una cooperativa. La iniciativa pretendía mantener el control de la actividad en manos de la plantilla y dar continuidad a la fábrica. Sin embargo, el modelo no ha logrado consolidarse. Menos de dos años después de aquella operación, el proyecto cooperativo ha terminado por derrumbarse.

El nuevo proyecto lo encabeza Cédric Meston, un empresario parisino y cofundador de la compañía de alimentación vegetal HappyVore. En 2025 también adquirió Tupperware Francia, y ahora se dispone a tomar el control de Duralex.

Meston ha reconocido la responsabilidad que supone hacerse cargo de una compañía con una historia industrial tan prolongada y con dificultades financieras recurrentes. "Es una verdadera responsabilidad; haremos todo lo posible para estar a la altura y garantizar la continuidad de la empresa", ha manifestado.

La operación busca mantener la producción y conservar una parte mayoritaria de los puestos de trabajo, pero también exige adaptar el negocio a las condiciones actuales del mercado. El plan no se limita a aportar financiación: contempla cambios en la organización de la producción y en la oferta comercial.

Una de las prioridades del nuevo propietario será ajustar el volumen de fabricación a la demanda. La empresa pretende adecuar la producción a las ventas previstas para evitar acumular costes que no pueda cubrir con sus ingresos. Meston también plantea renovar la oferta de productos para responder a los cambios en las preferencias de los consumidores. La estrategia busca adaptar el catálogo de Duralex a las expectativas actuales sin perder su actividad principal, centrada en los artículos de vidrio templado.