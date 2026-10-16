Cuerpo se confiesa: las cotizaciones no dan para pagar pensiones

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha sumado a la campaña electoral del PSOE y ha abordado la cuestión de las pensiones. Ha declarado que son "sostenibles", aunque ha reconocido que, para poder financiarlas, hay que recurrir a la deuda pública.

Lo ha hecho en el programa Más de uno (Onda Cero), presentado por Rafael Latorre. En dicho programa, además, ha incurrido en una mentira que el Gobierno viene repitiendo: que la AIReF habría afirmado que se cumple la regla de gasto y que, por tanto, está garantizada la sostenibilidad de las pensiones. Esto es falso, como expondremos a lo largo del artículo.

Cuerpo reconoce que las cotizaciones no son suficientes

En primer lugar, el ministro Carlos Cuerpo ha reconocido que las cotizaciones actuales no alcanzan para cubrir todos los gastos del sistema de pensiones; es decir, que los ingresos por cotizaciones son inferiores al gasto en pensiones. Así lo dijo durante su entrevista con Rafael Latorre:

Rafael Latorre: "Le preguntaba, claro, cómo financiar ese incremento [en el gasto en pensiones] si no se van a subir impuestos, si no se va a recortar gasto o aumentar la deuda".

Carlos Cuerpo: "Ahora mismo tenemos una fuente esencial definida en el Pacto de Toledo, es decir, dentro del acuerdo de los distintos partidos, que son las cotizaciones; tenemos un sistema de reparto, y a partir de ahí hay una fuente adicional para ciertos gastos, que son transferencias por parte del Estado. Y tenemos un elemento de déficit que está, creo, en cuatro décimas de PIB por parte de la Seguridad Social, que supone un incremento de la deuda".

Admite que hay que recurrir a la deuda para pagar pensiones

Aquí el ministro no sólo reconoce que hay que recurrir a la deuda pública para financiar las pensiones, sino que también deja claro que una de las tres fuentes de financiación de las pensiones públicas son las transferencias del Estado a la Seguridad Social. Con ello admite que las cotizaciones sociales no son suficientes para pagar las pensiones.

En este medio ya hemos explicado en multitud de ocasiones que el sistema de pensiones recibe cada año miles de millones de euros del Estado para poder pagar las pensiones. Tanto es así que, entre 2011 y 2025, España ha destinado más de medio billón de euros a sostener el sistema público de pensiones: en concreto, 500.965 millones de euros transferidos por el Estado a la Seguridad Social.

Con lo cual, de las "tres patas" en las que se apoya la financiación de las pensiones, sólo una procede de los ingresos generados de forma natural por las cotizaciones de los trabajadores. Las otras dos obligan a detraer dinero que podría destinarse a otras partidas (educación, sanidad, infraestructuras, etc.) y a recurrir a la deuda pública para pagar las pensiones actuales.

Por otro lado, el ministro ha tergiversado lo que dijo la AIReF. Según Cuerpo, la reforma establece que "vamos a ir cada tres años haciendo una evaluación de si el sistema es sostenible o hacen falta nuevas medidas. Y esto es lo que acaba de hacer AIReF hace apenas unos meses, diciendo que, dados los parámetros definidos en esa reforma, en esa regla de gasto, no hacen falta nuevas medidas".

También tergiversa las palabras de la AIReF

Sin embargo, si acudimos al informe que la AIReF presentó el 29 de mayo de 2026, comprobamos que la institución advierte de lo siguiente: "la AIReF detecta problemas de diseño en la regla de gasto que ya han sido señalados de forma reiterada por la institución. En primer lugar, la regla de gasto de pensiones parte de una visión parcial de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición imprecisa de medidas de ingresos. Las referencias de la regla no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como muestra el hecho de que su cumplimiento es compatible con un incremento de la deuda en los próximos años".

Más adelante, el informe añade que "la AIReF propone al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reformar la regla de gasto de pensiones para que guarde más consistencia con la sostenibilidad de las cuentas públicas y con el cumplimiento de los compromisos del marco fiscal nacional y europeo".

La AIReF propone reformar la regla de gasto

Es decir, que la regla de gasto se cumpla no significa que las pensiones sean sostenibles, y la propia AIReF lo deja claro. El organismo independiente advierte de que los parámetros de esa regla no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas: tanto es así que puede cumplirse mientras la deuda sigue aumentando. Por eso propone reformarla, para que sirva de verdad como garantía de la sostenibilidad del sistema. Presentar su cumplimiento como prueba de que las pensiones están garantizadas es, precisamente, lo contrario de lo que sostiene la AIReF.

Así pues, el ministro Carlos Cuerpo se ha sumado a la campaña del PSOE en materia de pensiones apoyándose en tergiversaciones y medias verdades. Todo ello con el fin de sostener el relato falso de que la sostenibilidad de las pensiones no presenta ningún problema, un relato con el que se engaña a los votantes.